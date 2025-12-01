Bihar Assembly Session 2025 Live: विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ

Bihar Assembly Session Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहला शीतकालीन सत्र आज यानी 01 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा भवन को फूलों से सजाया गया है. चुनाव के बाद पहली बार नए सदस्य विधानसभा भवन पहुंचेंगे. ऐसे में नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के स्वागत की भी तैयारी है. आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा. नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है. वे आज विधायकों को सदस्यता ग्रहण करने की शपथ दिलायेंगे. इसके बाद आज ही दोपहर में नए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा. सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विधानमंडल गेट के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मियों तैनात हैं.

Add Zee News as a Preferred Source