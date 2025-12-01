Advertisement
Bihar Assembly Session 2025 Live: विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ

Bihar Assembly Session Live Updates: विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार नए सदस्य विधानसभा भवन पहुंचेंगे. ऐसे में नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के स्वागत की भी तैयारी है. सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा भवन को फूलों से सजाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विधानमंडल गेट के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मियों तैनात हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:32 AM IST

बिहार विधानसभा
Bihar Assembly Session Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहला शीतकालीन सत्र आज यानी 01 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा भवन को फूलों से सजाया गया है. चुनाव के बाद पहली बार नए सदस्य विधानसभा भवन पहुंचेंगे. ऐसे में नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के स्वागत की भी तैयारी है. आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा. नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है. वे आज विधायकों को सदस्यता ग्रहण करने की शपथ दिलायेंगे. इसके बाद आज ही दोपहर में नए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा. सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विधानमंडल गेट के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मियों तैनात हैं.

01 December 2025
09:32 AM

Bihar Assembly Session Live Updates: महागठबंधन के कई विधायक NDA के संपर्क में- चिराग पासवान

शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा-रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और वे एनडीए ज्वाइन करके बिहार का विकास करना चाहते हैं. बता दें कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक महागठबंधन विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे.

09:13 AM

Bihar Assembly Session Live Updates: जनता की आवाज को बुलंद करेंगे- राजद

शीतकालीन सत्र को लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, पलायन और गिरती कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर संघर्ष जारी रहेगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता की आवाज को बुलंद करेंगे.

09:11 AM

Bihar Assembly Session Live Updates: नरेंद्र नारायण यादव बनाए गए प्रोटेम स्पीकर

जानकारी के अनुसार, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है. वे ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे.

