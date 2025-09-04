Bihar Band Live: एनडीए के बिहार बंद का असर दिखना शुरू, सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल
Bihar Band Live: एनडीए के बिहार बंद का असर दिखना शुरू, सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल

NDA Bihar Bandh Live: एनडीए नेताओं ने बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न करने का आश्वासन दिया है, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो. यह बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बुलाया गया है. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा कर रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:18 AM IST

एनडीए का बिहार बंद
NDA Bihar Bandh Live Update: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में PM मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में बिहार एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है. ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा. बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं. इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी राज्यव्यापी बंद में हिस्सा ले रही हैं. बिहार बंद को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बंद का उद्देश्य विपक्षी नेताओं के 'अनैतिक' और 'अभद्र' व्यवहार का विरोध करना है. ये प्रदर्शन मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है, जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं.

04 September 2025
07:17 AM

NDA Bihar Bandh Live Update: ये देश की हर मां का अपमान- दिलीप जायसवाल

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां का अपमान है. माताओं को देवतुल्य माना जाता है और उनका अपमान असहनीय है.

07:16 AM

NDA Bihar Bandh Live Update: बीजेपी का लालू यादव पर निशाना

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जिनके पास चुनाव लड़ने का हक नहीं है, वे चुनाव आयोग से ही भिड़ने लगे हैं. राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो खुद 1975 में वोट की चोरी करता था, आज वही चारा चोर का परिवार वोट चोरी की बात करता है. उल्टी गंगा बहाने वालों को नालंदा की धरती और बिहार की जनता करारा जवाब देगी.

07:13 AM

NDA Bihar Bandh Live Update: पटना में BJP का महिला मोर्चा निकालेगा मार्च

पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर आज एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है. पटना में बिहार बंद का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा कर रही है. इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पैदल मार्च भी निकालेंगी. बंद को देखते हुए जिले के कुछ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है.

;