Bihar Band Live: एनडीए के बिहार बंद का असर दिखना शुरू, सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल

NDA Bihar Bandh Live Update: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में PM मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में बिहार एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है. ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा. बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं. इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी राज्यव्यापी बंद में हिस्सा ले रही हैं. बिहार बंद को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बंद का उद्देश्य विपक्षी नेताओं के 'अनैतिक' और 'अभद्र' व्यवहार का विरोध करना है. ये प्रदर्शन मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है, जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source