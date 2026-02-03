Highlights: बिहार बजट, अनंत सिंह की शपथ और मधेपुरा में भी पटना जैसा मामला, देखें अन्य छोटी-बड़ी घटनाएं

Bihar News Today Live Updates: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आज (मंगलवार, 3 फरवरी) सदन में बजट पेश करेंगे. आज के दिन मोकामा विधायक अनंत सिंह विधायक पद की शपथ ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें कोर्ट से इजाजत मिल चुकी है. पटना के बाद अब मधेपुरा से इंजीनियरिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. यहां छात्रा की लाश हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलती मिली है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल यानी सोमवार (2 फरवरी) से शुरू हो चुका है और आज (मंगलवार, 3 फरवरी) वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सदन में बजट पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक, मोकामा के विधायक अनंत सिंह आज 11 बजे विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ लेंगे. इसके लिए उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से अनुमति मिल गई है. वर्तमान में वह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद हैं. शपथ के लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लाया जाएगा. वहीं पटना की नीट छात्रा के मौत मामले की तरह अब मधेपुरा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 2 फरवरी को बीपी मंडर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की लाश फंदे से झूलती हुई मिली. पुलिस इसे प्रथम दृष्टया में आत्महत्या बता रही है, जबकि लड़की के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.
Bihar Breaking News Live: लखौरा वार्ड से एक साथ पांच नाबालिग छात्राएं लापता
बिहार के बेतिया से एक सनसनी खेज मामला सामने आई है, जहां कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा वार्ड नंबर आठ से एक साथ पांच नाबालिग लड़कियों के अचानक लापाता होने की खबर सामने आ रहा है. एक साथ पांच लड़कियों के गायब होने की सुचना मिलते ही गांव में दहशत का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों में गहरी चिंता देख जा रही है. बताया जा रहा है कि लपाता होने वाली सभी नबालिग लड़कियां आठवीं और नौवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही हैं. इस गंभीर घटना की सुचना मिलते ही बेतिया पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है.
Bihar Breaking News Live: समय से पहले परिक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थी
आज इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन सासाराम के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को समय से पहले ही पहुंचते देखा गया. इसका कारण यह रहा कि कल लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर दो-चार परीक्षार्थी विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे, जिसके बाद कई केंद्रों पर हंगामा भी हुआ था. इसे देखते हुए आज सभी परीक्षार्थी सतर्क नजर आए और समय से पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए. सासाराम के रोहतास महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी सुबह 9 बजे से पहले ही परीक्षार्थियों ने परिसर में प्रवेश कर लिया.
Bihar News Today Live Updates: नवादा में ट्रक हादसे में युवक की दर्दनाक मौत
नवादा जिले में एक हृदयविदारक हादसे ने एक परिवार को तोड़ दिया. राजे गांव निवासी 40 वर्षीय साधु यादव उर्फ रविंद्र यादव की सोमवार रात की रात मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सामान उतारते समय ट्रक अचानक आगे-पीछे हुआ, जिससे वे नीचे गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए. इलाज के लिए अस्पताल लाया जहां मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, साधु यादव परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने की तैयारी में जुटे थे. वे अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे. उनकी असामयिक मौत से पत्नी, बेटी और बेटे गहरे सदमे में हैं. अब परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर, 2 बाइकसवारों की मौत
मुजफ्फरपुर में दो मोटरसाइकिलों में भीषण टक्कर हो गई. जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के भसौन चौक के नजदीक हुई. एक मृतक की पहचान सकरा फरीदपुर निवासी मो. रिफान और दूसरे की बलिगांव निवासी नियाजुद्दीन के रूप मे हुई है. घटना में दो महिलाएं भी गंभीर रुप से जख़्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Bihar Breaking News Live: BPSC ने जारी किया साल 2026 का कैलेंडर
BPSC 2026 Exam Calendar: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें सिविल सेवा, शिक्षक, न्यायिक सेवा, तकनीकी पदों समेत कुल 50 से अधिक भर्तियों की संभावित परीक्षा तिथियों, परिणाम और साक्षात्कार का ब्योरा दिया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी तिथियां अस्थायी हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है. यह कैलेंडर अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा और उन्हें अपनी तैयारी योजनाओं को समयानुसार व्यवस्थित करने में मदद करेगा. पूरी खबर पढ़ों
Bihar News Today Live Updates: शेखपुरा की पहली महिला SDO प्रियंका कुमारी ने संभाला पदभार
शेखपुरा के 31 वें अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में प्रियंका कुमारी ने पदभार ग्रहण किया. शेखपुरा अनुमंडल के पहली महिला एसडीओ के रूप में प्रियंका कुमारी पदभार लिया है. प्रभारी एसडीओ मृत्युंजय कुमार ने एसडीओ प्रियंका कुमारी को पदभार दिया. शेखपुरा की पहली महिला एसडीओ प्रियंका कुमारी के पदभार के बाद कार्यालय के कर्मियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया.