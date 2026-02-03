Highlights: बिहार बजट, अनंत सिंह की शपथ और मधेपुरा में भी पटना जैसा मामला, देखें अन्य छोटी-बड़ी घटनाएं

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल यानी सोमवार (2 फरवरी) से शुरू हो चुका है और आज (मंगलवार, 3 फरवरी) वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सदन में बजट पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक, मोकामा के विधायक अनंत सिंह आज 11 बजे विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ लेंगे. इसके लिए उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से अनुमति मिल गई है. वर्तमान में वह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद हैं. शपथ के लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लाया जाएगा. वहीं पटना की नीट छात्रा के मौत मामले की तरह अब मधेपुरा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 2 फरवरी को बीपी मंडर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की लाश फंदे से झूलती हुई मिली. पुलिस इसे प्रथम दृष्टया में आत्महत्या बता रही है, जबकि लड़की के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

