Bihar Breaking News Live: बिहार में 'सम्राट' युग की शुरुआत; आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी, देखें पल-पल की अपडेट

Bihar News Today Live Updates: आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण करेंगे. इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. मिली जानकारी के अनुसार, आज 10.50 बजे सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करेंगे.
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Bihar News Today Live Updates: आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण करेंगे. इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह 10.50 बजे शपथ ग्रहण होगा. ये पहली बार है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से कोई सीएम बन रहा है. इसी के साथ अब बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है. मंगलवार (14 अप्रैल) को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. फिर बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया. मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होते ही सम्राट चौधरी के आवास पर नेम प्लेट बदल दिया गया. उनके नाम के नीचे जो उपमुख्यमंत्री लिखा गया था, उसे कागज से ढक दिया गया. आज वे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं.