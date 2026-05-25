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Bihar Breaking News Live: बकरीद को लेकर गुलजार हुए बकरा बाजार, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे

Bihar Breaking News: बकरीद को लेकर बकरा बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है. लोग बकरा की खरीदारी करने में जुटे हैं. हालांकि, बढ़ती महंगाई ने लोगों की खरीददारी पर कुछ ब्रेक जरूर लगा रखी है. बकरीद से पहले आज एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. इसका सीधा आम आदमी की जेब पड़ने वाला है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 09:07 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: बकरीद को लेकर बकरा बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है. लोग बकरा की खरीदारी करने में जुटे हैं. राजधानी पटना में लगने वाली बकरा बाजारों में 25 हजार रुपये लेकर ढाई लाख रुपये तक में बकरे बिक रहे हैं. इसके अलावा कपड़े की दुकान पर लोग अपनी पसंद के कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं. हालांकि, बढ़ती महंगाई ने लोगों की खरीददारी पर कुछ ब्रेक जरूर लगा रखी है. बकरीद से पहले आज एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. इसका सीधा आम आदमी की जेब पड़ने वाला है.

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25 May 2026
09:08 AM

Bihar News Today Live Updates: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी

आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पेट्रोल ₹2.61 महंगा होकर ₹113 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, वहीं डीजल की कीमत में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है. पिछले 11 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं. ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है. 

09:04 AM

Bihar News Today Live Updates: पटना: रंगदारी-फायरिंग मामले में दया दुबे गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 23मई को बिहटा थाना में एक महिला द्वारा आवेदन दिया जाता है कि घर पर चढ़कर अपराधियों के द्वारा सात लाख रंगदारी को लेकर फायरिंग की जाती है. अपराधियों की ओर इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के जरिए धमकी दी जा रही थी. इसके बाद टेक्निकल और DIU टीम के साथ मिलकर बिहटा थाना की पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई, जहां पुलिस ने इस मामले में दया दुबे गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार किया. जिसकी पहचान नॉर्थ पूरनिवासी आदित्य कुमार और दरियापुर गांव निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई है. हालांकि, मुख्य आरोपी दया दुबे फरार है. इसकी गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है. गिरफ्तार दोनों अपराधी के पास से एक देसी कट्टा आठ जिंदा कारतूस और एक बाइक को बरामद किया गया है. इस पूरे गैंग के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.

08:59 AM

Bihar News Today Live Updates: वैशाली: पुलिसवालों ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

वैशाली में पुलिस की दबंगई का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां डायल 112 की टीम पर एक दिव्यांग युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. मामला वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार का है. पीड़ित युवक की पहचान 19 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो बिदुपुर थाना क्षेत्र के पानापुर दिलावरपुर गोवर्धन गांव निवासी सुबोध सिंह का बेटा है. पीड़ित मनीष जन्म से ही दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग हैं, बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने उस पर कथित तौर पर जमकर लाठियां बरसाईं. इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

08:57 AM

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: सोनू हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च

नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में पिछले 9 मई को मिले सोनू चंद्रवंशी के क्षत-विक्षत शव मामले में अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. घटना के 15 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्थावां गांव के सैयद टोला में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की. लोगों का कहना है कि अब तक पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है. इस दौरान जेडीयू नेता रामवली चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि सोनू चंद्रवंशी की हत्या जमीन विवाद में सुनियोजित तरीके से की गई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे.

08:54 AM

Bihar News Today Live Updates: शिवहर: अब गांव तक पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर

शिवहर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है. शहर से लेकर गांव तक बुलडोजर की कार्रवाई तेज कर दी गई है. इसी दौरान डीएम प्रतिभा रानी के निर्देश पर पिपराही प्रखंड के मोहनपुर गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया है. साथ ही 26 लोगों द्वारा बिहार सरकार की गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे, उस जमीन को भी कब्जे से मुक्त कराया गया है. जिला प्रशासन ने कहा है कि बिहार सरकार की सड़क या भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

 

08:54 AM

Bihar News Today Live Updates: बकरीद को लेकर बकरा बाजारों में दिख रही रौनक

बकरीद को लेकर बकरा बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है. राजधानी पटना में लगने वाली बकरा बाजारों में 25 हजार रुपये लेकर ढाई लाख रुपये तक में बकरे बिक रहे हैं. इसके अलावा कपड़े की दुकान पर लोग अपनी पसंद के कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं.

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