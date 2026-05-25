Bihar Breaking News Live: बकरीद को लेकर गुलजार हुए बकरा बाजार, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे

Bihar News Today Live Updates: बकरीद को लेकर बकरा बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है. लोग बकरा की खरीदारी करने में जुटे हैं. राजधानी पटना में लगने वाली बकरा बाजारों में 25 हजार रुपये लेकर ढाई लाख रुपये तक में बकरे बिक रहे हैं. इसके अलावा कपड़े की दुकान पर लोग अपनी पसंद के कपड़े खरीदने पहुंच रहे हैं. हालांकि, बढ़ती महंगाई ने लोगों की खरीददारी पर कुछ ब्रेक जरूर लगा रखी है. बकरीद से पहले आज एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. इसका सीधा आम आदमी की जेब पड़ने वाला है.

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