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Bihar Breaking News Live: बकरीद पर सभी जिलों में हाई अलर्ट, सुबह से ही फ्लैग मार्च कर रही पुलिस

Bihar Breaking News: सरकारी निविदा घोटाले के आरोपी रिशु श्री के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने बुधवार (27 मई) की सुबह-सुबह रेड मारी थी, जो देर रात तक चली. करीब 11 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान रिशु श्री के पटना स्थित आवास से करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और ढाई लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 09:25 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: सरकारी निविदा घोटाले के आरोपी रिशु श्री के पटना स्थित आवास पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) की लंबी छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं. करीब 11 घंटे तक चली रेड के दौरान रिशु श्री के पटना स्थित आवास से करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई की पुष्टि SVU के ADG पंकज दराद ने की. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य भी एजेंसी के हाथ लगे हैं. ADG पंकज दराद ने कहा कि इससे पहले नवंबर महीने में ED की छापेमारी में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति का खुलासा हुआ था. उस दौरान 51 लाख रुपये नकद, करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 61 जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए थे. फिलहाल, विशेष निगरानी इकाई मामले की गहराई से जांच कर रही है और बरामद संपत्तियों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है.

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28 May 2026
09:26 AM

Bihar News Today Live Updates: सुपौलः आगामी बाढ़ अवधि को लेकर जिला प्रसाशन सतर्क

एक जून से बाढ़ की अवधि शुरू होने वाली है, ऐसे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोसी तटबंध के अंदर बाढ़ आपदा की संभावना को देखते हुए जिला प्रसाशन सतर्क है. संभावित बाढ़ आपदा को लेकर जिला प्रसाशन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है, सुपौल DM सावन कुमार ने कहा कि आपदा विभाग के SOP के तहत खाद्य सामग्री, पशु चारा, पॉलीथिन सीट जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों की तैयारी कर ली गई है. इसके अलावा बाढ़ आश्रय स्थल को चिन्हित कर लिया गया है. PHED विभाग से चापाकल और हेल्थ विभाग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर मीटिंग भी किया जा रहा है, जिसमें आपदा विभाग के नोडल को जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें अलग अलग दायित्व दिया जा रहा है.

09:22 AM

Bihar News Today Live Updates: पटनाः दीघा सब्जी मंडी के पास गैस पाइपलाइन में लगी आग

पटना के दीघा सब्जी मंडी इलाके में देर रात उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब गेल इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन में कट लगने के बाद आग भड़क उठी. आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. रिहायशी इलाके में लगी इस आग को देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए और किसी बड़े ब्लास्ट की आशंका से सहम गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पास में बिजली से संबंधित काम चल रहा था. इसी दौरान खुदाई के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया. कुछ ही देर में रिसाव वाली जगह पर आग लग गई और तेजी से लपटें उठने लगीं. गैस पाइपलाइन में आग लगने के कारण लोग पास जाने और आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

08:22 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहारः आंधी-बारिश आज भी मचाएगी तबाही!

पटना IMD ने आज (गुरुवार, 28 मई) पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान जताया है. आज दक्षिण-पश्चिम बिहार को छोड़कर पूरे प्रदेश में भयंकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से काफी तबाही मच सकती है. इसके अलावा कुछ इलाकों में ठनका और ओले गिरने की आशंका जताई गई है. वहीं दक्षिण-पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

08:21 AM

Bihar News Today Live Updates: टेंडर घोटाले का आरोपी रिशु श्री गिरफ्तार

टेंडर घोटाले का आरोपी रिशु श्री को SVU ने हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि करीब 11 घंटे तक चली रेड के दौरान रिशु श्री के पटना स्थित आवास से करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई की पुष्टि SVU के ADG पंकज दराद ने की. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य भी एजेंसी के हाथ लगे हैं.

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