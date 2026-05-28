Bihar Breaking News Live: बकरीद पर सभी जिलों में हाई अलर्ट, सुबह से ही फ्लैग मार्च कर रही पुलिस

Bihar News Today Live Updates: सरकारी निविदा घोटाले के आरोपी रिशु श्री के पटना स्थित आवास पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) की लंबी छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं. करीब 11 घंटे तक चली रेड के दौरान रिशु श्री के पटना स्थित आवास से करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई की पुष्टि SVU के ADG पंकज दराद ने की. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य भी एजेंसी के हाथ लगे हैं. ADG पंकज दराद ने कहा कि इससे पहले नवंबर महीने में ED की छापेमारी में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति का खुलासा हुआ था. उस दौरान 51 लाख रुपये नकद, करीब 2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 61 जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए थे. फिलहाल, विशेष निगरानी इकाई मामले की गहराई से जांच कर रही है और बरामद संपत्तियों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है.

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