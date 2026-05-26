Bihar Breaking News Live: कैमूर में बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या, मोतिहारी में प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Bihar News Today Live Updates: कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नियाजुद्दीन खां के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, नियाजुद्दीन का शव उनके ही दो-तल्ला मकान में मिला. मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और उनका गला पूरी तरह कटा हुआ था, जिससे भारी रक्तस्राव हुआ है. घटनास्थल पर खून से सने कपड़े और एक चाकू के निशान भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवती अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों में प्रेमी के दोस्त भी शामिल थे. प्रेमी ने आरोपियों का विरोध देने की जगह उनका साथ दिया. पुलिस ने इस मामले में प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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