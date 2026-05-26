Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229001
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Breaking News Live: कैमूर में बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या, मोतिहारी में प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Bihar Breaking News: भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नियाजुद्दीन खां के रूप में हुई है. दूसरी ओर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही एक युवती संग गैंगरेप की घटना सामने आई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 09:03 AM IST

Trending Photos

बिहार समाचार
बिहार समाचार
LIVE Blog

Bihar News Today Live Updates: कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नियाजुद्दीन खां के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, नियाजुद्दीन का शव उनके ही दो-तल्ला मकान में मिला. मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और उनका गला पूरी तरह कटा हुआ था, जिससे भारी रक्तस्राव हुआ है. घटनास्थल पर खून से सने कपड़े और एक चाकू के निशान भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवती अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों में प्रेमी के दोस्त भी शामिल थे. प्रेमी ने आरोपियों का विरोध देने की जगह उनका साथ दिया. पुलिस ने इस मामले में प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source
26 May 2026
09:04 AM

Bihar News Today Live Updates: शिवहरः कंटेनर से टकराई बारातियों से भरी स्कॉर्पियो 

पटना-बक्सर फोरलेन पर भोजपुर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गरहथा गांव के पास आज सुबह कंटेनर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो की आपसी टक्कर हो गई. हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार एक शख्स की मौत हो गई,  जबकि चालक समेत सात लोग जख्मी हो गए. जिनका इलाज परिजनों द्वारा निजी अस्पतालों में कराया जा रहा है. मृतक की पहचान कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी ललन नट के बेटे मुकेश नट (30 वर्षीय) के रूप में हुई है.

08:54 AM

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली से बिहार जा रही उन्नाव में हादसे का शिकार

यूपी के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा हुआ. यहां दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे मे पांच लोगो की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रुप से घायल हुए हैं. घटना औरास थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 262 के पास हुई है. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. हादसे के दौरान कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. 

TAGS

bihar breaking newsBihar News

Trending news

champaran news
चंपारण रेंज में DIG का बड़ा एक्शन, 48 घंटे में 705 अपराधी गिरफ्तार
Lucknow-Agra Expressway
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस पर दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत
Patna Weather
Patna Weather: पटना में बरस रही आग! जानें कब होगी बारिश, देखें मौसम की ताजा रिपोर्ट
Nalanda News
44 डिग्री तापमान के बावजूद राजगीर मलमास मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: कैमूर में बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या, मोतिहारी में प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप
Lakhisarai news
पुलिस के बाद अब खनन विभाग के अधिकारियों की बेइज्जती! माफियाओं ने जबरन छुड़ाए वाहन
patna news
ई-रिक्शा से ले जाकर ट्रक से मरवाई टक्कर, पटना में फिल्मी स्टाइल में मर्डर
Bihar Weather
चंपारण से सीमांचल तक 13 जिलों में आज होगी बारिश, 6 जिलों में भयंकर हीटवेव की चेतावनी
Bihar petrol diesel price today
बिहार में लगी ईंधन की कीमतों में आग! पटना से बेतिया तक पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी
Kishanganj Airport
किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से जमीन उगलगी सोना, करोड़पति हो जाएंगे किसान!