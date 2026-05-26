Bihar Breaking News Live: कैमूर में बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या, मोतिहारी में प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप

Bihar Breaking News: भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नियाजुद्दीन खां के रूप में हुई है. दूसरी ओर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही एक युवती संग गैंगरेप की घटना सामने आई है.
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Bihar News Today Live Updates: कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नियाजुद्दीन खां के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, नियाजुद्दीन का शव उनके ही दो-तल्ला मकान में मिला. मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और उनका गला पूरी तरह कटा हुआ था, जिससे भारी रक्तस्राव हुआ है. घटनास्थल पर खून से सने कपड़े और एक चाकू के निशान भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवती अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों में प्रेमी के दोस्त भी शामिल थे. प्रेमी ने आरोपियों का विरोध देने की जगह उनका साथ दिया. पुलिस ने इस मामले में प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Bihar News Today Live Updates: शिवहरः कंटेनर से टकराई बारातियों से भरी स्कॉर्पियो
पटना-बक्सर फोरलेन पर भोजपुर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गरहथा गांव के पास आज सुबह कंटेनर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो की आपसी टक्कर हो गई. हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि चालक समेत सात लोग जख्मी हो गए. जिनका इलाज परिजनों द्वारा निजी अस्पतालों में कराया जा रहा है. मृतक की पहचान कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी ललन नट के बेटे मुकेश नट (30 वर्षीय) के रूप में हुई है.
Bihar News Today Live Updates: दिल्ली से बिहार जा रही उन्नाव में हादसे का शिकार
यूपी के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा हुआ. यहां दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे मे पांच लोगो की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रुप से घायल हुए हैं. घटना औरास थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 262 के पास हुई है. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बस में करीब 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. हादसे के दौरान कई यात्री एक्सप्रेसवे से नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.