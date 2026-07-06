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Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP, इधर CM सम्राट ने नीतीश कुमार से की मुलाकात

Bihar Breaking News: पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है. प्रिंस पासवान ने इसकी घोषणा की है. हालांकि, उन्होंने अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं किए जाने की बात कही. दूसरी ओर, सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:49 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP, इधर CM सम्राट ने नीतीश कुमार से की मुलाकात
Image Credit: बिहार समाचार
06 July 2026 06:50 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: सड़क किनारे खड़ी कार में भारी संख्या में अंग्रेजी शराब मिली

पटना के मसौढ़ी इलाके में गौरीचक पुलिस ने फैजलचक सड़क मार्ग पर खड़ी एक कार से भारी संख्या में अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है. मामले में छानबीन करते हुए तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी जारी है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ लोग कार से अंग्रेजी शराब लेकर जाने वाले हैं. सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी कार को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई. शराब को सीट के नीचे बड़े बड़े बॉक्स बनाकर छुपाया गया था. गौरीचक थाना के एसएचओ  ने बताया कि कार से 1026 बोतल (476.5 लीटर) अंग्रेजी शराब और बियर जप्त की गई है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी में लगी है. 

06 July 2026 06:33 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: वज्रपात से दो लोगों की मौत

पटना में रविवार की शाम को तेज बारिश से होने से मौसम सुहाना हो गया. हालांकि, मसौढ़ी इलाके में वज्रपात से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों मृतक बारिश से बचाव के लिए पेड़ के नीचे छुपे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. यह घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र में खरौना गांव के पास की है.

06 July 2026 06:31 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के कच्ची-पक्की ओपी (सदर थाना) इलाके से बीती 30 जून को दहेज हत्या का एक मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने मृतका के जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस की ओर से उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.

06 July 2026 06:15 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट

भरत तिवारी एनकाउंटर पर मचे विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. इस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

06 July 2026 06:14 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी रालोजपा

बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जन सुराज से प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान होने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने भी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है. हालांकि, पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है. 

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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