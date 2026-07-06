/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP, इधर CM सम्राट ने नीतीश कुमार से की मुलाकात

Bihar News Today Live Updates: पटना: सड़क किनारे खड़ी कार में भारी संख्या में अंग्रेजी शराब मिली

पटना के मसौढ़ी इलाके में गौरीचक पुलिस ने फैजलचक सड़क मार्ग पर खड़ी एक कार से भारी संख्या में अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है. मामले में छानबीन करते हुए तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी जारी है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ लोग कार से अंग्रेजी शराब लेकर जाने वाले हैं. सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी कार को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई. शराब को सीट के नीचे बड़े बड़े बॉक्स बनाकर छुपाया गया था. गौरीचक थाना के एसएचओ ने बताया कि कार से 1026 बोतल (476.5 लीटर) अंग्रेजी शराब और बियर जप्त की गई है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी में लगी है.