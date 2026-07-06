/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP, इधर CM सम्राट ने नीतीश कुमार से की मुलाकात

राज्य चुनें
Bihar News Today Live Updates: पटना: सड़क किनारे खड़ी कार में भारी संख्या में अंग्रेजी शराब मिली
पटना के मसौढ़ी इलाके में गौरीचक पुलिस ने फैजलचक सड़क मार्ग पर खड़ी एक कार से भारी संख्या में अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है. मामले में छानबीन करते हुए तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी जारी है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ लोग कार से अंग्रेजी शराब लेकर जाने वाले हैं. सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी कार को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई. शराब को सीट के नीचे बड़े बड़े बॉक्स बनाकर छुपाया गया था. गौरीचक थाना के एसएचओ ने बताया कि कार से 1026 बोतल (476.5 लीटर) अंग्रेजी शराब और बियर जप्त की गई है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी में लगी है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: वज्रपात से दो लोगों की मौत
पटना में रविवार की शाम को तेज बारिश से होने से मौसम सुहाना हो गया. हालांकि, मसौढ़ी इलाके में वज्रपात से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों मृतक बारिश से बचाव के लिए पेड़ के नीचे छुपे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. यह घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र में खरौना गांव के पास की है.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार
मुजफ्फरपुर के कच्ची-पक्की ओपी (सदर थाना) इलाके से बीती 30 जून को दहेज हत्या का एक मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने मृतका के जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस की ओर से उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट
भरत तिवारी एनकाउंटर पर मचे विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. इस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बांकीपुर उपचुनाव लड़ेगी रालोजपा
बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जन सुराज से प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान होने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने भी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है. हालांकि, पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनावी ताल ठोंकने जा रहे हैं. पार्टी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा ने भी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है. पशुपति पारस के भतीजे और पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भी बांकीपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि, उन्होंने प्रत्याशी के नाम का खुलासा नहीं किया है. उधर दूसरी ओर, भरत तिवारी एनकाउंटर पर मचे विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार (5 जुलाई) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की. बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.