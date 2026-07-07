/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में RJD ने कांग्रेस को झटका देकर उतारा अपना कैंडिडेट, BJP ने अबतक नहीं खोले पत्ते

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Bihar News Today Live Updates: वैशाली: जमीन विवाद में खूनी-खराबा, फायरिंग के आरोप
वैशाली के बिदुपुर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक महिला ने आरोप लगाया है कि हथियारबंद लोगों ने घर पर धावा बोलकर जमकर मारपीट की, फायरिंग की और सोने का लॉकेट छीन लिया. घटना में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हुए हैं. पीड़िता ने बिदुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के कथौलिया गांव का है. पीड़िता टुसा देवी के आवेदन के मुताबिक, तीन जुलाई को कुछ लोग हथियार के साथ उनके घर पहुंचे और एक पुराने केस को वापस लेने का दबाव बनाने लगे. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. आरोप है कि दबंग हथियारों के साथ पहुंचे और जमीन जोतने का विरोध करने पर लोहे की रॉड, लाठी और अन्य हथियारों से हमला बोल दिया. पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में टुसा देवी, उनके पति दिनेश राय, पुत्र अंकित कुमार, पुत्री मुस्कान कुमारी और ससुर राजदेव राय घायल हो गए.
Bihar News Today Live Updates: पटना: जरा सी बारिश से जलजमाव, लोग परेशान
बाढ़ अनुमंडल में डहमा पंचायत में भुआपुर के लोग कई वर्षों से जलजमाव की समस्या से परेशान हैं. गांव में नाला नहीं बनने से पूरे गांव का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है. इस मुख्य रास्ते से आस पास के कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन आते जाते हैं. कई बार वाहन चालक भी गंदे पानी में गिरकर घायल हो गए हैं. महिलाओं और बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है. गांव में नाले के पानी को रोकने के लिए पहले गड्ढे का निर्माण किया गया था, जिसमें बच्चों को डूबने की आशंका से ग्रामीणों ने भर दिया. ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. ग्रामीण विकास विभाग और पंडारक के अंचल अधिकारी ने सड़क के एक तरफ 6 फीट गड्ढा कर जल निकासी का प्रयास किया, लेकिन बारिश आते ही गड्ढे का पानी भी अब सड़क पर बहने लगा है. ग्रामीणों ने बताया ग्रामीण विकास विभाग और सीओ के बीच जेसीबी से गड्ढे की खुदाई का पैसा भुगतान करने को लेकर भी विवाद हो गया. इसके बाद ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नाला निर्माण के लिए फंड की कमी होने से इसका स्थाई समाधान नहीं हो सका है. मुखिया प्रतिनिधि ने भी कई बार सरकारी अधिकारियों से मिलकर नाला निर्माण के लिए फंड जुटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थाई समाधान नहीं निकला है.
Bihar News Today Live Updates: कैमूर: हथियार के साथ रील्स शेयर करने वाला गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रौब झाड़ना एक युवक को भारी पड़ गया. भभुआ (कैमूर) थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार लहराने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
मामले की जानकारी देते हुए भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान थाना क्षेत्र के देवर्जीकला गांव निवासी नरेश राम के 20 वर्षीय बेटे बल्लू राम के रूप में हुई है. थानाध्यक्ष ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ युवक की फोटो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. इस टीम ने सबसे पहले वायरल फोटो की गहनता से पहचान और सत्यापन किया. इसके बाद आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया.
Bihar News Today Live Updates: पटना: मसौढ़ी में अंचल कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
पटना के मसौढ़ी इलाके के धनरूआ अंचल कार्यालय में रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच निगरानी विभाग ने करवाई करते हुए एक अंचल कर्मी को गिरफ्तार किया है. अंचल कर्मी को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है. शिकायतकर्ता धनरूआ का ही रहने वाला है. उसने निगरानी विभाग में जमीन से जुड़े कुछ कार्य के लिए एक अंचल कर्मी शैलेश कुमार के द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे. छानबीन के क्रम में आरोप का सच सामने आया. निगरानी पुलिस धनरूआ अंचल पहुंची और अंचल कर्मी को रंगे हाथ 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा गया है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: मसौढ़ी में पति-पत्नी की फंदे से लटकी मिली लाश
पटना के मसौढ़ी इलाके के बांसडीह गांव स्थित एक घर के कमरे से पुलिस ने पति और पत्नी की डेडबॉडी बरामद की है. दोनों शव फंदे से लटके मिले. मृतकों की पहचान बांसडीह निवासी टोनी कुमार (25 वर्ष) और उनकी पत्नी सलोनी कुमारी (25 वर्ष) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर लहसुना ओपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों से पूछताछ के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: मसौढ़ी में एक घर से निकले 36 से ज्यादा कोबरा सांप
पटना के मसौढ़ी इलाके के समकुडा गांव में एक घर से अनगिनत जहरीले सांप निकलने का मामला सामने आया है. घर शंभु प्रसाद का है. घर में शंभु की पत्नी के अलावा उनके दो बेटे और एक 6 साल का भांजा तरुण रहता है. घर के अंदर से तीन दर्जन से ज्यादा जहरीले सांप मिलने से घरवाले काफी डरे हुए हैं. गांव में भी दहशत का माहौल है.
Bihar News Today Live Updates: जहानाबाद: गिट्टी लदे ट्रक से भारी मात्रा में बियर बरामद
जहानाबाद में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित भागीरथ विगहा छिलका के पास एक ट्रक से छुपाकर रखी गई 240 बोतल बियर जब्त की है. आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. जब्त बियर की कुल मात्रा 10 कार्टूनों में 123 लीटर बताई जा रही है. शराब की यह खेप झारखंड के हंटरगंज से लोड की गई थी और इसे जहानाबाद शहर में ही किसी बड़े तस्कर को डिलीवर किया जाना था. फिलहाल, उत्पाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर: आज 47 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन
मुजफ्फरपुर जिले में आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं ऑन द स्पॉट निपटारा के लिए आज (मंगलवार, 7 जुलाई) जिले के विभिन्न प्रखंडों की 47 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है.इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतों एवं आवेदनों का निष्पादन करेंगे तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने रेखा गुप्ता को उतारा
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब सस्पेंस खत्म कर दिया है और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सोमवार (6 जुलाई) को रेखा गुप्ता को टिकट दिए जाने का ऐलान किया.
Bihar News Today Live Updates: राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद फिर से जगजाहिर हो गए हैं. राजद ने कांग्रेस को झटका देते हुए इस सीट से रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया है. सोमवार (06 जुलाई) को राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हम लोग महागठबंधन में हैं और रेखा कुमारी महागठबंधन की उम्मीदवार हैं. हम लोग एक हैं और आगे भी एक रहेंगे. महागठबंधन में कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही थी. कांग्रेसियों का कहना था कि बांकीपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है. बता दें कि यहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे. उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब इस पर उपचुनाव होना है. बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं.