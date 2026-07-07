/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में RJD ने कांग्रेस को झटका देकर उतारा अपना कैंडिडेट, BJP ने अबतक नहीं खोले पत्ते

Bihar News Today Live Updates: पटना: जरा सी बारिश से जलजमाव, लोग परेशान

बाढ़ अनुमंडल में डहमा पंचायत में भुआपुर के लोग कई वर्षों से जलजमाव की समस्या से परेशान हैं. गांव में नाला नहीं बनने से पूरे गांव का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है. इस मुख्य रास्ते से आस पास के कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन आते जाते हैं. कई बार वाहन चालक भी गंदे पानी में गिरकर घायल हो गए हैं. महिलाओं और बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है. गांव में नाले के पानी को रोकने के लिए पहले गड्ढे का निर्माण किया गया था, जिसमें बच्चों को डूबने की आशंका से ग्रामीणों ने भर दिया. ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ. ग्रामीण विकास विभाग और पंडारक के अंचल अधिकारी ने सड़क के एक तरफ 6 फीट गड्ढा कर जल निकासी का प्रयास किया, लेकिन बारिश आते ही गड्ढे का पानी भी अब सड़क पर बहने लगा है. ग्रामीणों ने बताया ग्रामीण विकास विभाग और सीओ के बीच जेसीबी से गड्ढे की खुदाई का पैसा भुगतान करने को लेकर भी विवाद हो गया. इसके बाद ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नाला निर्माण के लिए फंड की कमी होने से इसका स्थाई समाधान नहीं हो सका है. मुखिया प्रतिनिधि ने भी कई बार सरकारी अधिकारियों से मिलकर नाला निर्माण के लिए फंड जुटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थाई समाधान नहीं निकला है.