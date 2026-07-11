Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में BJP ने अब नीरज सिन्हा को उतारा, 13 जुलाई को करेंगे नॉमिनेशन

Bihar News Today Live Updates: बाढ़: औंटा सिमरिया सिक्स लेन पर रिपेयरिंग कार्य से दो लेन बंद

बाढ़ के औंटा सिमरिया सिक्स लेन के एक्सपेंशन जॉइन्ट में खराबी आ जाने से इसके दो लेन बंद कर दिए गए हैं. NHAI के अधिकारी दो दिनों से पिलर 12 और पिलर 13 के बीच एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत में जुटे हैं. 1800 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट में तीन महीने पहले पिलर 11 और पिलर 12 के बीच भी खराबी आने के बाद मरम्मत कार्य किया गया था. एक्सपेंशन जॉइन्ट के रिपेयरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों को यहां का फोटो या वीडियो बनाने से रोक दिया गया है. NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि तापमान में परिवर्तन और ओवरलोडिंग से एक्सपेंशन ज्वाइंट लचीला होने के कारण पुल को सुरक्षा देता है. आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट पर सुरक्षात्मक रूप से जॉइन्ट को बदला जा रहा है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि पुल के उद्घाटन के बाद से आज तक पुल पर लगातार काम ही चलता रहता है और रिपेयरिंग के बहाने इसके कुछ लेन बंद कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.