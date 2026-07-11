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Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में BJP ने अब नीरज सिन्हा को उतारा, 13 जुलाई को करेंगे नॉमिनेशन

Bihar Breaking News: बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रत्याशी को बदलते हुए अब नीरज सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया है. वह आगामी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. इसी दिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 11, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:20 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में BJP ने अब नीरज सिन्हा को उतारा, 13 जुलाई को करेंगे नॉमिनेशन
Image Credit: बिहार समाचार
11 July 2026 08:20 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बाढ़: औंटा सिमरिया सिक्स लेन पर रिपेयरिंग कार्य से दो लेन बंद

बाढ़ के औंटा सिमरिया सिक्स लेन के एक्सपेंशन जॉइन्ट में खराबी आ जाने से इसके दो लेन बंद कर दिए गए हैं. NHAI के अधिकारी दो दिनों से पिलर 12 और पिलर 13 के बीच एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत में जुटे हैं. 1800 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट में तीन महीने पहले पिलर 11 और पिलर 12 के बीच भी खराबी आने के बाद मरम्मत कार्य किया गया था. एक्सपेंशन जॉइन्ट के रिपेयरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों को यहां का फोटो या वीडियो बनाने से रोक दिया गया है. NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि तापमान में परिवर्तन और ओवरलोडिंग से एक्सपेंशन ज्वाइंट लचीला होने के कारण पुल को सुरक्षा देता है. आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट पर सुरक्षात्मक रूप से जॉइन्ट को बदला जा रहा है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि पुल के उद्घाटन के बाद से आज तक पुल पर लगातार काम ही चलता रहता है और रिपेयरिंग के बहाने इसके कुछ लेन बंद कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

11 July 2026 08:19 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मुंगेर: बरियारपुर में 496 लीटर विदेशी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना पुलिस एवं जिला आसूचना इकाई  की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छोटे मालवाहक वाहन से 496 लीटर विदेशी शराब बरामद की. इस दौरान वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.  पुलिस ने बताया कि  कि झारखंड से एक छोटे मालवाहक वाहन में विदेशी शराब की खेप लेकर खगड़िया की ओर जाया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के लिए बरियारपुर थाना मोड़ के समीप विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. जांच के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के क्रम में वाहन में छिपाकर रखी गई 496 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन चालक धीरज कुमार पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया. वह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है.

11 July 2026 08:09 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट आज जाएंगे हाजीपुर

हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम. शहर के अक्षयवट राय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन. डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली की होगी शुरुआत. शुरू होने के बाद जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी. इससे आम लोगों को निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय की बचत होगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. दस्तावेजों के डिजिटल रखरखाव से कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार में भी कमी आने की संभावना है. CM डिजिटल निबंधन पोर्टल का डेमो देखेंगे.

11 July 2026 08:09 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नीरज सिन्हा 13 जुलाई को करेंगे नामांकन

हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम. शहर के अक्षयवट राय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन. डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली की होगी शुरुआत. शुरू होने के बाद जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी. इससे आम लोगों को निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय की बचत होगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. दस्तावेजों के डिजिटल रखरखाव से कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार में भी कमी आने की संभावना है. CM डिजिटल निबंधन पोर्टल का डेमो देखेंगे.

11 July 2026 08:08 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नीरज सिन्हा 13 जुलाई को करेंगे नामांकन

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा आगामी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. बता दें कि नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2006 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी. इसके बाद उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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