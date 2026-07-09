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Bihar Breaking News Live: बांकीपुर का किला बचाने खुद मैदान में उतरेंगे नितिन नवीन, आज आ रहे पटना, BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के नामांकन में होंगे शामिल

Bihar Breaking News: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज (गुरुवार, 9 जुलाई) दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं, जहां वह बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और अभिषेक कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:33 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर का किला बचाने खुद मैदान में उतरेंगे नितिन नवीन, आज आ रहे पटना, BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के नामांकन में होंगे शामिल
Image Credit: बिहार समाचार
09 July 2026 06:34 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नितिन नवीन का बिहार दौरा आज से

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना आने वाले हैं. इस दौरान वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार करेंगे. जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन 9 जुलाई को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आएंगे. 10 जुलाई को वे वापस लौटेंगे. बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होगा. पटना पहुंचने के बाद वे सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी के समर्थन में होने वाली सभा में शामिल हो सकते हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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