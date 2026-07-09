/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर का किला बचाने खुद मैदान में उतरेंगे नितिन नवीन, आज आ रहे पटना, BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के नामांकन में होंगे शामिल

Bihar News Today Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी की परंपरागत इस सीट को बचाने के लिए अब नितिन नवीन खुद मैदान में उतरने वाले हैं. इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष आज (गुरुवार, 9 जुलाई) दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं, जहां वह बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे. नितिन नवीन के लिए यह सीट काफी अहम है, क्योंकि वह खुद इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं. उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई है. बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' का मुकाबला जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और महागठबंधन समर्थित राजद नेत्री रेखा गुप्ता से है.