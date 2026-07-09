/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर का किला बचाने खुद मैदान में उतरेंगे नितिन नवीन, आज आ रहे पटना, BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के नामांकन में होंगे शामिल

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Bihar News Today Live Updates: पटना: नितिन नवीन का बिहार दौरा आज से
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना आने वाले हैं. इस दौरान वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार करेंगे. जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन 9 जुलाई को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आएंगे. 10 जुलाई को वे वापस लौटेंगे. बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होगा. पटना पहुंचने के बाद वे सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी के समर्थन में होने वाली सभा में शामिल हो सकते हैं.
Bihar News Today Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी की परंपरागत इस सीट को बचाने के लिए अब नितिन नवीन खुद मैदान में उतरने वाले हैं. इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष आज (गुरुवार, 9 जुलाई) दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं, जहां वह बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे. नितिन नवीन के लिए यह सीट काफी अहम है, क्योंकि वह खुद इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं. उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई है. बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार 'बंटी' का मुकाबला जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और महागठबंधन समर्थित राजद नेत्री रेखा गुप्ता से है.