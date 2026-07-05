/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सम्राट सरकार के सामने रखीं 5 मांगें

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का परिवार अब भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है. परिवार लगातार एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को मलाईदार पोस्टिंग देने का काम किया गया. इससे मृतक भरत तिवारी का परिवार काफी आहात हुआ है. परिजनों का आरोप है कि सम्राट सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया, जिससे इंसाफ मिलने की संभावना नजर आ रही हो. मृतक की मां आशा देवी अब न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल करने वाली हैं. वे 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी. उन्होंने कहा कि जब तक आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनकी मां आशा देवी भूख हड़ताल जारी रखेंगी.