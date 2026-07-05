/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल, परिवार ने सम्राट सरकार के सामने रखीं 5 मांगें

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Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर: बीजेपी नेता की गाड़ी ने स्कूटी में मारी टक्कर, 2 युवतियों की मौत
जफ्फरपुर मे बीजेपी नेता की गाड़ी से भीषण एक्सीडेंट स्कूटी सवार दो युवतियों को उड़ाया, मौके पर दोनों की मौत. बोचहां थाना क्षेत्र केआदिगोपालपुर चौक के निकट की घटना. पूर्णिया के बीजेपी नेता पंकज कुमार निराला की ब्लैक फॉरच्युनर से भीषण टक्कर. घटना के बाद फॉर्च्यूनर के भी उड़े परखच्चे. स्कूटी से जा रही दो लड़कियों की मौत. मृतका की पहचान आदिगोपालपुर के ही रहने वाली 23 वर्षीय नेहा कुमारी और निशु कुमारी के रूप मे हुई. मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों शवो को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा.
Bihar News Today Live Updates: भरत तिवारी एनकाउंटर: आज होने वाली बहुजन महापंचायत टली
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर 5 जुलाई को होने वाली बहुजन महापंचायत टाल दी गई है. आयोजन समिति के सदस्य प्रेम मौर्या ने बताया कि निजी जमीन पर भी प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, धारा 163 लागू कर दी गई, इसलिये रविवार (05 जुलाई) को बहुजन महापंचायत भोजपुर के जगदीशपुर में नहीं होगी. कार्यक्रम को अगले सरकारी आदेश तक स्थगित किया जाता है.
Bihar News Today Live Updates: भरत तिवारी एनकाउंटर: 9 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगी मां आशा देवी
भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने 9 जुलाई से अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जब तक आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगी. परिजनों का आरोप है कि सम्राट सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया, जिससे इंसाफ मिलने की संभावना नजर आ रही हो.
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का परिवार अब भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है. परिवार लगातार एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को मलाईदार पोस्टिंग देने का काम किया गया. इससे मृतक भरत तिवारी का परिवार काफी आहात हुआ है. परिजनों का आरोप है कि सम्राट सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया, जिससे इंसाफ मिलने की संभावना नजर आ रही हो. मृतक की मां आशा देवी अब न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल करने वाली हैं. वे 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी. उन्होंने कहा कि जब तक आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनकी मां आशा देवी भूख हड़ताल जारी रखेंगी.