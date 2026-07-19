/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज का टूटना जारी, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

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Bihar News Today Live Updates: कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र
बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बनी. स्पीकर प्रेम कुमार ने उम्मीद जताई कि सदन में जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा होगी और सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे.
Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र से पहले शुक्रवार (17 जुलाई) को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बनी. स्पीकर प्रेम कुमार ने उम्मीद जताई कि सदन में जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा होगी और सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे. दूसरी ओर, बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी में टूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है और बीजेपी लगातार जन सुराज पार्टी में सेंधमारी कर रही है. शनिवार (18 जुलाई) को जन सुराज के तीन बड़े नेताओं (रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी सिंह) ने बीजेपी ज्वाइन कर ली.