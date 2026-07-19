Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज का टूटना जारी, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
Live Now

Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज का टूटना जारी, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

Bihar Breaking News: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र को लेकर पटना पुलिस ने ट्रैफिक में बदलाव किया है. वहीं, दूसरी ओर बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी में टूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है. शनिवार (18 जुलाई) को जन सुराज के तीन बड़े नेताओं (रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी सिंह) ने बीजेपी ज्वाइन कर ली.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 19, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज का टूटना जारी, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
Image Credit: बिहार समाचार
19 July 2026 08:00 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र

बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बनी. स्पीकर प्रेम कुमार ने उम्मीद जताई कि सदन में जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा होगी और सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bihar breaking news
Bihar News

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज का टूटना जारी, कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
bihar breaking news26 min ago
2
Jharkhand breaking news37 min ago
3
Samastipur News1 hr ago
4
Muzaffarpur News2 hrs ago
5
BPSCJul 18