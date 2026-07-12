Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी
Live Now

Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी

Bihar Breaking News: सीएम सम्राट चौधरी आज (रविवार, 12 जुलाई) मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां 1047.09 करोड़ रुपये की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गय है. शहर के कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 12, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:37 AM IST
Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी
Image Credit: बिहार समाचार
12 July 2026 07:38 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: छात्रों ने BWO पर लगाए गंभीर आरोप

नवादा के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय +2 विद्यालय, रजौली के छात्र अचानक समाहरणालय पहुंच गए. छात्रों ने ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर (BWO) और दो अन्य शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर (DMC) से मुलाकात कर जातिसूचक गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और भेदभाव की शिकायत की. छात्रों ने बताया कि जब वे विद्यालय में मेस के खाने की गुणवत्ता या अन्य किसी भी समस्या की शिकायत BWO महोदय से करते हैं, तो उनके साथ गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है. छात्रों के अनुसार, BWO उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं और धमकाते हैं.

12 July 2026 07:32 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट चौधरी का मुजफ्फरपुर दौरा आज

सीएम सम्राट चौधरी आज (रविवार, 12 जुलाई) मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां 1047.09 करोड़ रुपये की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bihar breaking news
Bihar News

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी
bihar breaking news18 min ago
2
West Champaran news20 min ago
3
Vaishali news39 min ago
4
‬Muzaffarpur News1 hr ago
5
CM Samrat ChoudharyJul 11