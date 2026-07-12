/Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी

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Bihar News Today Live Updates: नवादा: छात्रों ने BWO पर लगाए गंभीर आरोप
नवादा के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय +2 विद्यालय, रजौली के छात्र अचानक समाहरणालय पहुंच गए. छात्रों ने ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर (BWO) और दो अन्य शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर (DMC) से मुलाकात कर जातिसूचक गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और भेदभाव की शिकायत की. छात्रों ने बताया कि जब वे विद्यालय में मेस के खाने की गुणवत्ता या अन्य किसी भी समस्या की शिकायत BWO महोदय से करते हैं, तो उनके साथ गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है. छात्रों के अनुसार, BWO उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं और धमकाते हैं.
Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट चौधरी का मुजफ्फरपुर दौरा आज
सीएम सम्राट चौधरी आज (रविवार, 12 जुलाई) मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां 1047.09 करोड़ रुपये की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है.
Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट चौधरी आज (रविवार, 12 जुलाई) मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां 1047.09 करोड़ रुपये की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कार्यक्रम स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गय है. शहर के कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है. इसे लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन की ओर से सभी से अपील है बिना सत्यता की जांच किए किसी भी तरह के भड़काऊ, आपतिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी, अफवाह तथा भ्रामक पोस्ट शेयर ना करें और ऐसा करने वाले की सूचना पुलिस को अविलंब सूचना दें.