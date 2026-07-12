/Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी

Bihar News Today Live Updates: सीएम सम्राट चौधरी आज (रविवार, 12 जुलाई) मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां 1047.09 करोड़ रुपये की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कार्यक्रम स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गय है. शहर के कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है. इसे लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन की ओर से सभी से अपील है बिना सत्यता की जांच किए किसी भी तरह के भड़काऊ, आपतिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी, अफवाह तथा भ्रामक पोस्ट शेयर ना करें और ऐसा करने वाले की सूचना पुलिस को अविलंब सूचना दें.