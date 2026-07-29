/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर में चुनावी शोर थमते ही बाहरी नेताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश, 30 जुलाई के लिए ट्रैफिक रूट जारी

Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त हो चुकी है. मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को चुनावी शोर थमते ही जिला प्रशासन और पटना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के तहत सख्ती बढ़ा दी है. इसी कड़ी में पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बाहरी नेताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या प्रचारक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं या इस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, उन्हें तत्काल निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रचार करते हुए या मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पटना पुलिस ने मतदान के दिन यानी 30 जुलाई के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. 30 जुलाई को शाम 5:30 बजे से कई प्रमुख रूट पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. इस दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन, मरीजों के वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन और EVM संग्रह कार्य में लगे आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी.