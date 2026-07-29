/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर में चुनावी शोर थमते ही बाहरी नेताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश, 30 जुलाई के लिए ट्रैफिक रूट जारी

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Bihar News Today Live Updates: पटना: TRE 4 की बहाली में हो रहीं देर-छात्र नेता दिलीप कुमार
बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE-4) को लेकर बयानबाजी जारी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस महीने विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही है. हालांकि, छात्र नेता दिलीप कुमार को इस पर भरोसा नहीं है. दिलीप कुमार के मुताबिक, सरकार पिछले दो साल से इसी तरह का आश्वासन दे रही है. उन्होंने कहा कि TRE 4 को लेकर पिछले दो वर्षों से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि अगले महीने विज्ञापन आएगा, लेकिन TRE-4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है. वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: प्रशांत किशोर के खिलाफ JDU ने दर्ज कराई शिकायत
बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. उनके खिलाफ जेडीयू नेता नीरज कुमार ने शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. नीरज कुमार ने थाने में वीडियो साक्ष्य देकर जांच की मांग की है. जेडीयू नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कायराना राजनीतिक हमला किया है, तो कानूनन जवाब देना आवश्यक है. हमने आवेदन दिया है. कानून के आधार पर जांच कीजिए, अगर गुनाह किया है, तो उन पर मामला दर्ज कीजिए. बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था. प्रशांत किशोर ने इसे AI वीडियो बताया है.
Bihar News Today Live Updates: बेतिया: खुला नाला हादसों को दे रहे हैं दावत
बेतिया नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है. ज़ी मीडिया के रियालिटि चेक में शहर के कई मोहल्लों में नाले खुले मिले, जो हादसों को दावत दे रहे हैं. शहर के कमलनाथ नगर द्वार देवी चौक थाना रोड में नाला खुले हैं. नाला खुला होने से प्रतिदिन बाइक सवार साइकिल सवाल छात्र नाले में गिर जाते हैं. कभी-कभी कार भी नाले में गिर जाते हैं. शहर के खुले नालों में बच्चे गिर जाते हैं. बरसात के दिनों में जल-जमाव में पता ही नहीं चलता है कि नाला किधर है.
Bihar News Today Live Updates: बगहा: VTR ने रचा इतिहास, 70 बाघों का अनुमान
नेपाल बॉर्डर पर स्थित बिहार के इकलौते VTR में बाघ और उनके शावकों की संख्या 70 के करीब पहुंच गई है. लिहाजा, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी और वनकर्मी बेहद खुश हैं, क्योंकि यहां बेहतर हैबिटेट और ग्रास लैंड के बढ़ते दायरे के कारण शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है. यही वजह है कि अब यहां तेजी से बाघों का कुनबा भी बढ़ने लगा है.
Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: 2 दिन से लापता युवक का शव कुएं से मिला
बेगूसराय में दो दिनों से लापता एक युवक का शव कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को धक्का देकर कुएं में फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर-43 की है. मृतक की पहचान विष्णुपुर निवासी स्वर्गीय कुशल यादव के 30 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार पिछले दो दिनों से लापता था.
Bihar News Today Live Updates: गोपालगंज: सर्पदंश से बच्चे की मौत के बाद सदर अस्पताल में हंगामा
गोपालगंज में सर्पदंश से एक 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद सदर अस्पताल में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने और डॉक्टरों की अनुपस्थिति का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दुर्ग मटिहनिया गांव निवासी जनमंजय कुमार के 4 वर्षीय पुत्र शिवांशु कुमारके रूप में हुई है. मृतक के पिता का आरोप है कि जब वे अपने बेटे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, तब वहां न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई स्वास्थ्यकर्मी. उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनके मासूम बेटे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया.
Bihar News Today Live Updates: बेतिया: सर्पदंश का शिकार युवक सांप लेकर अस्पताल पहुंचा
बेतिया में एक युवक को कोबरा सांप ने काट लिया तो युवक ने सांप को पकड़ अस्पताल में पहुंच गया. इससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. यह मामला नरकटियागंज हरसरी पुरैनिया गांव का है. बताया जा रहा है कि धनजीत कुमार को देर रात कोबरा सांप ने काट लिया था. सांप के काटने के बाद युवक ने उस सांप को पकड़ लिया और एक डिब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंच गया. सांप को देखते ही अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनावः 30 जुलाई के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
बांकीपुर उपचुनाव में मतदान के दिन यानी 30 जुलाई के लिए पटना पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. 30 जुलाई को शाम 5:30 बजे से कई प्रमुख रूट पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. इस दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन, मरीजों के वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन और EVM संग्रह कार्य में लगे आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव में चुनावी शोर थमा
मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को बांकीपुर उपचुनाव में चुनावी शोर थम चुका है. चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त होते ही जिला प्रशासन और पटना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के तहत सख्ती बढ़ा दी है. इसी कड़ी में पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बाहरी नेताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या प्रचारक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं या इस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, उन्हें तत्काल निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त हो चुकी है. मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को चुनावी शोर थमते ही जिला प्रशासन और पटना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के तहत सख्ती बढ़ा दी है. इसी कड़ी में पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बाहरी नेताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या प्रचारक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं या इस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, उन्हें तत्काल निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रचार करते हुए या मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पटना पुलिस ने मतदान के दिन यानी 30 जुलाई के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. 30 जुलाई को शाम 5:30 बजे से कई प्रमुख रूट पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. इस दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन, मरीजों के वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन और EVM संग्रह कार्य में लगे आपातकालीन वाहनों को छूट दी जाएगी.