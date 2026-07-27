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Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में आज शक्ति-प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी और नितिन नवीन, राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ज्वाइन करेंगे BJP

Bihar Breaking News: बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बांकीपुर में रोडशो करके अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे. वहीं, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. उन्होंने रविवार को राजद पार्टी से इस्तीफा दिया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:40 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में आज शक्ति-प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी और नितिन नवीन, राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ज्वाइन करेंगे BJP
Image Credit: बिहार समाचार
27 July 2026 11:41 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: मधुबनी: तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से अधेड़ की मौत

मधुबनी में तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से अधेड़ की मौत हो गई. घटना कलुआही थाना के वर्देपुर गणेश चौक के पास एनएच की है.भीषण हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गया.मृतक की पहचान कलिकापुर कचहरी टोल निवासी 53 वर्षीय मोहन साह के रूप में हुई है. मोहन साह बर्देपुर के गणेश चौक पर सब्जी की दुकान चलाते थे. पुलिस ने बाइक सवार औंसी गोट गांव निवासी युवक अरशद अहमद और मोहम्मद फैसल को हिरासत में ले लिया. दोनों बाइक सवारों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए मधुबनी यातायात पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है.

27 July 2026 10:21 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा दौरे पर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जिले में दही-लस्सी प्लांट का शिलान्यास करेंगे. इस अत्याधुनिक प्लांट में प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन दही और लस्सी का उत्पादन किया जाएगा, जिससे स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेगा और डेयरी उद्योग को नई गति मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 300 खुदरा विक्रेताओं के बीच डीप फ्रीजर का वितरण भी करेंगे. इन डीप फ्रीजर के माध्यम से दही, लस्सी और अन्य दुग्ध उत्पादों का सुरक्षित भंडारण एवं बिक्री आसान होगी, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं तक बेहतर तरीके से पहुंच सुनिश्चित होगी. सरकार के इस पहल से डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा बिहार के दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन तंत्र को भी नई ताकत मिलेगी.

27 July 2026 09:20 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: पंजाब की महिला पावरगंज अंडरपास के पास बेहोश मिली

आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र स्थित पावरगंज अंडरपास के निकट कल देर शाम एक महिला के बेहोशी की हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. महिला को अचेत अवस्था में झाड़ियों के पास पाया गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी के अनुसार, अगिआंव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल इस मार्ग से पैदल गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी महिला पर गई. उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए स्थानीय नवादा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर पूर्व विधायक के सहयोग से महिला को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है. महिला की पहचान उसके पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर हुई है. वह पंजाब के लुधियाना जिले के चंडीगढ़ रोड स्थित पुलिस कॉलोनी, सेक्टर नंबर 32 (ए) की निवासी बताई जा रही है. महिला की पहचान सुमित रंजन की 32 वर्षीया पत्नी शिवानी सिंह के रूप में हुई है.

27 July 2026 08:58 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सिवान: छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला जवान सस्पेंड

बिहार बंद के दौरान सिवान में हुई हिंसा के वक्त छात्रों पर एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग की थी. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने उक्त जवान को सस्पेंड कर दिया है.

27 July 2026 07:46 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के पीछे बांध टूटने से मची अफरा-तफरी

भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार की देर रात राघोपुर में स्थित नरकटिया बांध टूट गया. इससे अफरा-तफरी मच गई.  जानकारी के मुताबिक, करीब 150 से 200 मीटर तक बांध ध्वस्त हो गया.  इस घटना से बिहार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का घर भी प्रभावित हुआ. बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के पैतृक घर के पीछे ही बांध का हिस्सा टूट गया. इस घटना में जल संसाधन विभाग का कैंप कार्यालय भी गंगा नदी में समा गया. हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत कटावरोधी कार्य शुरू किया.

27 July 2026 07:40 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: सकरी नदी में 12 साल का बच्चा डूबा

बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय निक्की कुमार की मौत हो गई. निक्की गोविंदपुर डीह निवासी सरकारी शिक्षक अवधेश कुमार भारती का सबसे छोटा पुत्र था. इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों के अनुसार, सकरी नदी में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है. खनन के कारण नदी के बीच और किनारों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण इन गड्ढों को न तो भरा गया और न ही किसी तरह का चेतावनी बोर्ड लगाया गया.

27 July 2026 07:38 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी

राजद के वरिष्ठ नेता और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. उन्होंने रविवार (26 जुलाई) को राजद पार्टी से इस्तीफा दिया था. उन्होंने कहा था कि तेजस्वी का राजद और लालू यादव कि नीतियो से दूर चला गया है, जिससे वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. अर्जुन राय के राजद छोड़कर भाजपा में जाने के फैसले को बिहार की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है.

27 July 2026 07:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर में आज रोडशो करेंगे नितिन नवीन-तेजस्वी यादव

बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बांकीपुर में रोडशो करके अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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