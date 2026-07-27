/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर उपचुनाव में आज शक्ति-प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी और नितिन नवीन, राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ज्वाइन करेंगे BJP

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: पंजाब की महिला पावरगंज अंडरपास के पास बेहोश मिली

आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र स्थित पावरगंज अंडरपास के निकट कल देर शाम एक महिला के बेहोशी की हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. महिला को अचेत अवस्था में झाड़ियों के पास पाया गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी के अनुसार, अगिआंव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल इस मार्ग से पैदल गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी महिला पर गई. उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए स्थानीय नवादा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर पूर्व विधायक के सहयोग से महिला को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है. महिला की पहचान उसके पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर हुई है. वह पंजाब के लुधियाना जिले के चंडीगढ़ रोड स्थित पुलिस कॉलोनी, सेक्टर नंबर 32 (ए) की निवासी बताई जा रही है. महिला की पहचान सुमित रंजन की 32 वर्षीया पत्नी शिवानी सिंह के रूप में हुई है.