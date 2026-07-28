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Bihar Breaking News Live: 2005 बैच के IAS अधिकारी दिवेश सेहरा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

Bihar Breaking News: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को पूरी तरह थम जाएगा. चुनावी शोर थमने से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दूसरी ओर, छात्र आंदोलन को लेकर सम्राट चौधरी की सरकार ने छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:48 PM IST
Bihar Breaking News Live: 2005 बैच के IAS अधिकारी दिवेश सेहरा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
Image Credit: बिहार समाचार
28 July 2026 02:47 PM (IST)

28 July 2026 02:34 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: 2005 बैच के IAS अधिकारी दिवेश सेहरा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 

बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी दिवेश सेहरा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं. उन्हें वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

28 July 2026 01:53 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: 8 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध हालात में हत्या

नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना सोमवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है. परिजनों के अनुसार बच्ची घर के बगल की दुकान से कलम और नमकीन खरीदने गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी. इसी दौरान लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाज भी सुनी. परिजनों को आशंका हुई कि किसी ने बच्ची का अपहरण कर लिया है, जिसके बाद वे आसपास उसकी तलाश में जुट गए. काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव घर से लगभग 500 मीटर पश्चिम दिशा में बरामद हुआ. प्रारंभिक आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. एसडीपीओ ने बताया कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है. एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

28 July 2026 01:05 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: इस महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी- शिक्षा मंत्री

शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बहाली का रास्ता अब साफ है इसी महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने छात्रों से कहा था कि जुलाई के अंत तक सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा और वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री को भेजा गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 हजार से अधिक पदों पर बहाली होनी है. सारी प्रक्रिया हो चुकी है और एक-दो दिनों में मुख्यमंत्री स्तर से बैठक करके फैसला लिया जाएगा. फिर BPSC को भेजा जाएगा.

28 July 2026 12:06 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: कलश यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट

नालंदा के अस्थावां में कलश शोभायात्रा के दौरान डीजे घुमाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया. दोनों पक्षों में गोलीबारी और तलवारबाजी शुरू हो गई. घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी. चार लोग तलवारबाजी में घायल हो गए. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है.

28 July 2026 11:22 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: कृष्णा अल्लावरु ने बेउर जेल जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनोद जाखड़ और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पटना के बेउर जेल में बंद छात्रों से मिलने पहुंचे. उनके साथ बिहार आंदोलन से जुड़े छात्र नेता भी माजूद थे. इस दारान उन्होंने कहा कि हमें सरकार के वादों पर एतबार नहीं है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज केस हटाने को बोला है, लेकिन वह हटेगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है.

28 July 2026 10:51 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: रोहतास: ठनका गिरने से एक युवक की मौत

रोहतास थाना क्षेत्र के नागाटोली गांव में महावीर यादव नाम के 39 साल के एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई. पेशे से किसान महावीर अपने खेत से लौट रहे थे, तभी अचानक उन पर बिजली गिरी, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मृतक महावीर यादव के परिवार में एक बेटा और चार बेटियां हैं.

28 July 2026 09:02 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: सोते हुए मासूम के गले में लिपटा कोबरा सांप

राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड अंतर्गत बुद्धुआचक गांव से एक डराने वाला सामने आया है. यहां चार फीट लंबा एक सांप सो रहे मासूम के गले में एक घंटे तक फन फैलाए बैठा रहा. यह देखकर परिजनों के हाथ-पांव फूल गए. राममूर्ति महतो की बेटी शरथा अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ मायके आई हुई थी. सुबह जब उनकी नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि बिछावन पर सो रहे उनके बेटे के सीने से सरकता हुआ एक सांप उसकी गर्दन से लिपटकर फन फैलाए बैठा है. मां के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. परिजनों के काफी प्रयास के बाद भी नाग बच्चे की गर्दन से एक घंटे तक फन फैलाए लिपटा रहा. शोर सुनकर जब बच्चे की नींद खुली, तब वह रोते हुए उठकर अपनी मां की ओर जाने लगा. तभी सांप भी बच्चे की गर्दन से निकलकर बाहर चला गया. इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली. घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

28 July 2026 08:59 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: एक युवक की गोली मारकर हत्या

पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक की गोली मरने के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना नरेंद्र रामपुर गांव की है, जहां सोमवार (27 जुलाई) देर रात सड़क किनारे युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. मृतक की पहचान नरेंद्र रामपुर निवासी बबन राय के 24 वर्षीय बेटे हैप्पी राज के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार की शाम को हैप्पी राज को गांव के ही दो युवकों (आर्यन और सुधीर) के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया था. देर रात उसका शव सड़क किनारे मिलने के बाद परिजनों ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है.

28 July 2026 08:58 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: अवैध हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार

पटना के बिहटा मे पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने सिमरी बहपुरा गांव से कई अवैध हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और शराब के साथ पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए पांचों युवकों से पूछताछ जारी है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान धीरज कुमार, हिमांशु कुमार, सुजीत कुमार, शशि कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है. सभी गिरफ्तार अपराधी मनेर थाना क्षेत्र के मौला गांव के रहने वाले हैं. पुलिस उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

28 July 2026 07:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: छात्र आंदोलन: प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

छात्र आंदोलन को लेकर सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है. सरकार के आदेश के तहत, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. बिहार पुलिस के मुताबिक, हिंसक प्रदर्शन के मामलों में 355 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि 694 लोग हिरासत में लिए गए थे.

28 July 2026 07:40 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर में आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को पूरी तरह थम जाएगा. चुनावी शोर थमने से पहले सभी दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है. बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद कमान संभाले हुए हैं. वहीं राजद की ओर से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर चुके हैं. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अंतिम दौर में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाने में जुटे हैं. बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होना है और 03 अगस्त को रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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