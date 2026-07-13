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Bihar Breaking News Live: बांकीपुर से आज नामांकन करेंगे BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा, बिहार NDA कर सकता है शक्ति-प्रदर्शन

Bihar Breaking News: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा आज (सोमवार, 13 जुलाई) अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान बिहार NDA शक्ति-प्रदर्शन कर सकता है. वहीं दूसरी ओर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आज नामांकन भर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:31 AM IST
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर से आज नामांकन करेंगे BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा, बिहार NDA कर सकता है शक्ति-प्रदर्शन
Image Credit: बिहार समाचार
13 July 2026 07:31 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली

बिहार के बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध के बीच बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. फुलवरिया थाना क्षेत्र में पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद (RJD) के बरौनी नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर अली को अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

13 July 2026 07:21 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटनाः बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन भर सकते हैं प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन से पहले पीके एक रोड शो निकाल सकते हैं और नामांकन भरने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं.

13 July 2026 07:19 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटनाः बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन करेंगे नीरज सिन्हा

बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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