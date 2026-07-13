/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर से आज नामांकन करेंगे BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा, बिहार NDA कर सकता है शक्ति-प्रदर्शन

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Bihar News Today Live Updates: बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली
बिहार के बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध के बीच बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. फुलवरिया थाना क्षेत्र में पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद (RJD) के बरौनी नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर अली को अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Bihar News Today Live Updates: पटनाः बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन भर सकते हैं प्रशांत किशोर
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन से पहले पीके एक रोड शो निकाल सकते हैं और नामांकन भरने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं.
Bihar News Today Live Updates: पटनाः बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन करेंगे नीरज सिन्हा
बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं.
Bihar News Today Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज (सोमवार, 13 जुलाई) अंतिम दिन है. लिहाजा, बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दोनों अपना-अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन से पहले नीरज सिन्हा ने रविवार (12 जुलाई) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. नीरज सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के दिग्गज नेता सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. ललन सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को जीत की अग्रिम बधाई दी. उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.