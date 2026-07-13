/Bihar Breaking News Live: बांकीपुर से आज नामांकन करेंगे BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा, बिहार NDA कर सकता है शक्ति-प्रदर्शन

Bihar News Today Live Updates: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज (सोमवार, 13 जुलाई) अंतिम दिन है. लिहाजा, बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दोनों अपना-अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. नामांकन से पहले नीरज सिन्हा ने रविवार (12 जुलाई) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. नीरज सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के दिग्गज नेता सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. ललन सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को जीत की अग्रिम बधाई दी. उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.