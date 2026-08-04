Bihar News Highlight: पटना में NSUI के प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश

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Bihar News Today Live Updates: पटना: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए गए
पटना में हो रहे NSUI के प्रदर्शन में पटना पुलिस ने कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हिरासत में ले लिया है. बता दें कि NSUI कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक कल शाम 5 बजे होगी
बिहार कैबिनेट की बैठक कल यानी बुधवार (5 अगस्त) की शाम 5 बजे होगी. सीएम सम्राट चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे. मंत्रिमंडल सचिवालय में अहम कैबिनेट बैठक होगी. बांकीपुर उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी. बदले राजनीतिक हालात के बीच इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
Bihar News Today Live Updates: नवादा: धमौल पुलिया टूटने से 3 प्रखंडों का संपर्क टूटा
नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत लेंगुरा पंचायत के उमराव बिगहा मोड़ स्थित धमौल पैन पर बनी लगभग 34 वर्ष पुरानी पुलिया सुबह बारिश के पानी के दबाव में धराशाई हो गई. पुलिया टूटने से रजौली के दर्जनों गांवों के साथ-साथ सिरदला, नरहट और अकबरपुर प्रखंडों का संपर्क भी प्रभावित हो गया. यह सड़क तारगीर बाजार को केंदुआ स्थित फोरलेन से जोड़ती थी. ग्रामीणों ने बताया कि दो महीने पहले सड़क मरम्मत के दौरान कुछ समाजसेवियों के साथ गांव वालों ने जर्जर पुलिया के निर्माण की मांग की थी, लेकिन संवेदक ने इसे अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बताते हुए अनदेखा कर दिया था.
Bihar News Today Live Updates: पटना: NSUI का प्रदर्शन, CM आवास घेराव की कोशिश
रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में अनियमितता के लेकर प्रदर्शन...अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी#JharkhandNews pic.twitter.com/zijFuMTlmW
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) August 4, 2026
Bihar News Today Live Updates: नवादा: बांकीपुर में बीजेपी की हार पर जेडीयू की नसीहत
बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की करारी हार के बाद जेडीयू विधायक श्याम रजक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए को गंभीर समीक्षा और आत्ममंथन करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि एनडीए की जो हार हुई है, यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि जब तक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की समीक्षा नहीं होगी, तब तक इस हार का समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता काफी ढीले रहे. उन्होंने मतदाताओं के बीच में जाकर संवाद नहीं किया, सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं का जमघट था. हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक वोटर को नहीं पहुंचा सके.
Bihar News Today Live Updates: नवादा: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मनाया गया
नवादा जिले के वारिसलीगंज में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा में जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया. परिणाम घोषित होते ही एसएन सिन्हा कॉलेज के पास कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े, एक-दूसरे को गुलाल व अबीर लगाया और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. कार्यकर्ताओं ने इसे बांकीपुर की जनता की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत हैं. पार्टी के संस्थापक सदस्य सुजीत कुमार ने कहा कि बांकीपुर बिहार का सबसे समृद्ध और शिक्षित विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसे बिहार का दिल भी कहा जाता है. उन्होंने दावा किया कि इस जीत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश दिया है.
Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: कोबरा सांप के डसने से मजदूर की मौत
बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में काम करने के दौरान एक मजदूर को कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के बिहट निवासी मोहम्मद शौकत के रूप में हुई है.परिजनों के अनुसार, मोहम्मद शौकत रोज की तरह दूसरे के यहां मजदूरी करने गया था. इसी दौरान सुबह करीब 4 बजे उसे कोबरा सांप ने डस लिया. परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. काफी देर तक इलाज चलता रहा, लेकिन सुबह करीब 7 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
Bihar News Today Live Updates: सीतामढ़ी: मामूली विवाद में युवक की गला रेतकर हत्या
सीतामढ़ी के पुपरी थाना के मधुबनी चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर मुर्गा काटने वाला मोहम्मद आफताब आलम ने चाय बेचने वाले उदय कुमार की मामूली विवाद को लेकर गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और हत्यारे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.
Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: बाया नदी में नहाते वक्त युवक डूबा
समस्तीपुर जिले के मोहिउद्ददीनगनगर थाने के कल्याणपुर बस्ती से गुजरने वाली बाया नदी के डीह घाट पर सोमवार (3 अगस्त) को डूबने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान कल्याणपुर बस्ती वार्ड पांच निवासी हरेकृष्ण राम के बेटे रौशन कुमार के रूप में की गई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. उधर, घटना की सूचना के बाद परिवारिक सदस्यों के बीच कोहराम मच गया. घटना के संबंध में ग्रामीण ने बताया कि बाया नदी के डीह घाट पर स्नान करते वक्त रौशन का सीढ़ियों पर पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया.
Bihar News Today Live Updates: सीतामढ़ी: ससुराल पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या
सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान संजीत यादव के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है. परिजनों का आरोप है कि संजीत यादव की पत्नी का अपने जीजा के साथ कथित अवैध संबंध था, जिसका संजीत लगातार विरोध करते थे. इसी विवाद को लेकर ससुराल में उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलने के बाद बोखड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6वें दिन भी जारी
पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज छठा दिन है. पटना की सड़कों और गली-मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा. बदबू से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है. हालात को संभालने के लिए पटना नगर निगम ने सोमवार को 100 वाहनों से डोर-टू-डोर कचरा उठाने का काम किया.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव: RJD उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त
बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त हो गई. उन्हें 14,273 वोट मिले, जो जमानत बचाने के लिए जरूरी 16.67% वोट से काफी कम हैं. बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वह दूसरे स्थान पर रही थीं.
Bihar News Highlight: बिहार की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट सोमवार (3 अगस्त) को घोषित हो गया, जिसमें प्रशांत किशोर ने जबरदस्त जीत हासिल की. उन्होंने 64 हजार से अधिक वोट हासिल किया और 19 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को पराजित किया. इस तरह से बीजेपी के हाथों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट हाथों से फिसल गई. इस हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है. इस हार पर उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.