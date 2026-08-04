Bihar News Highlight: पटना में NSUI के प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश

Bihar News Today Live Updates: सीतामढ़ी: ससुराल पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या

सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान संजीत यादव के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है. परिजनों का आरोप है कि संजीत यादव की पत्नी का अपने जीजा के साथ कथित अवैध संबंध था, जिसका संजीत लगातार विरोध करते थे. इसी विवाद को लेकर ससुराल में उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलने के बाद बोखड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.