Bihar Breaking News Live: पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े शिवभक्त, 'बोल बम' के नारों से गूंज रहा इलाका

Bihar News Today Live Updates: लखीसराय: अशोकधाम मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब

लखीसराय में भी सावन के पहली सोमवारी को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर मे जलाभिषेक को लेकर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अहले सुबह मंदिर के पट खुलते ही कांवरियों की लम्बी कतार लग गई और धीरे-धीरे कतार बढती चली गई.‌ इससे पूरा मंदिर परिसर केसरियामय हो गया. बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी जलाभिषेक करने को उत्सुक दिखे. हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है. जगह-जगह दंडाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्वालुओं को कोई परेशानी ना हो.