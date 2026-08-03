Bihar Breaking News Live: पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े शिवभक्त, 'बोल बम' के नारों से गूंज रहा इलाका

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Bihar News Today Live Updates: पटना शहर में शुरू हुई तेज बारिश
#WATCH पटना(बिहार): पटना शहर में तेज़ बारिश हुई। pic.twitter.com/pq9c7j8Els
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज गंगा घाट हुआ भगवामय
आज पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी है और आस्था अपने चरम पर है. सुल्तानगंज पूरी तरह शिवमय और भगवामय नजर आ रहा है. यहां नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ मंदिर घाट तक हर ओर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे लाखों कांवड़िया श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर कांवर में जल भर रहे हैं और 7बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, श्रावण मास की शुरुआत से अब तक दो लाख से अधिक कांवड़िया सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैदल रवाना हो चुके हैं.
Bihar News Today Live Updates: सहरसा: पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग
सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़ंकप मच गया, जब प्लेटफार्म संख्या-2 पर समस्तीपुर-सहरसा पेसेंजर डेमो ट्रेन (63344) के इंजन और एक बोगी में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि आनन-फानन में यात्रियों को खाली कराया गया. इससे वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नही हुआ.
Bihar News Today Live Updates: लखीसराय: अशोकधाम मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब
लखीसराय में भी सावन के पहली सोमवारी को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर मे जलाभिषेक को लेकर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अहले सुबह मंदिर के पट खुलते ही कांवरियों की लम्बी कतार लग गई और धीरे-धीरे कतार बढती चली गई. इससे पूरा मंदिर परिसर केसरियामय हो गया. बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी जलाभिषेक करने को उत्सुक दिखे. हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है. जगह-जगह दंडाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्वालुओं को कोई परेशानी ना हो.
Bihar News Today Live Updates: पवित्र श्रावण माह का आज (3 जुलाई) पहला सोमवार है. इस अवसर पर बिहार-झारखंड समेत पूरे देश में शिवालयों पर शिवभक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. देर रात से ही जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में शिवालयों में श्रद्धालु पहुंचने लगे. शिवभक्त लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से सभी शिवालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. दूसरी ओर, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है. सुबह 8 बजे से सख्त सुरक्षा घेरे में पटना के AN कॉलेज में वोट की गिनती शुरू होगी.