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Bihar Breaking News Live: पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े शिवभक्त, 'बोल बम' के नारों से गूंज रहा इलाका

Bihar Breaking News: पवित्र श्रावण माह का आज (3 जुलाई) पहला सोमवार है. इस अवसर पर बिहार-झारखंड समेत पूरे देश में शिवालयों पर शिवभक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. दूसरी ओर, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:10 AM IST
Bihar Breaking News Live: पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े शिवभक्त, 'बोल बम' के नारों से गूंज रहा इलाका
Image Credit: बिहार समाचार
03 August 2026 08:11 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना शहर में शुरू हुई तेज बारिश

 

03 August 2026 08:01 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भागलपुर: पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज गंगा घाट हुआ भगवामय

आज पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी है और आस्था अपने चरम पर है. सुल्तानगंज पूरी तरह शिवमय और भगवामय नजर आ रहा है. यहां नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ मंदिर घाट तक हर ओर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे लाखों कांवड़िया श्रद्धालु पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर कांवर में जल भर रहे हैं और 7बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, श्रावण मास की शुरुआत से अब तक दो लाख से अधिक कांवड़िया सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैदल रवाना हो चुके हैं.

03 August 2026 07:59 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सहरसा: पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़ंकप मच गया, जब प्लेटफार्म संख्या-2 पर समस्तीपुर-सहरसा पेसेंजर डेमो ट्रेन (63344) के इंजन और एक बोगी में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि आनन-फानन में यात्रियों को खाली कराया गया. इससे वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नही हुआ.

03 August 2026 07:11 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: लखीसराय: अशोकधाम मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब

लखीसराय में भी सावन के पहली सोमवारी को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर मे जलाभिषेक को लेकर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अहले सुबह मंदिर के पट खुलते ही कांवरियों की लम्बी कतार लग गई और धीरे-धीरे कतार बढती चली गई.‌ इससे पूरा मंदिर परिसर केसरियामय हो गया. बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी जलाभिषेक करने को उत्सुक दिखे. हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है. जगह-जगह दंडाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्वालुओं को कोई परेशानी ना हो.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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