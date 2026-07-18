/Bihar Breaking News Live: लालू यादव का दिल्ली AIIMS में आज होगा हेल्थ चेकअप, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज ने की खास डिमांड

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: चोर ने खुले आम मोटरसाइकिल चोरी कर ली

बेगूसराय में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए. नगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक बाइक चोर ने खुले आम मोटरसाइकिल चोरी कर ली और फरार हो गया. चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है. मामला बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के दीपशिखा रोड का है. बताया जा रहा है कि पीड़ित नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर दवा लेने दुकान पर गया था. इसी दौरान सिर पर पीला गमछा बांधे एक युवक वहां पहुंचा और बाइक चोरी कर मौके से फरार हो गया. जब पीड़ित वापस लौटा तो उसकी बाइक गायब थी. इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक युवक सिर पर पीला गमछा बांधे मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली. वहीं पीड़ित ने नगर थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.