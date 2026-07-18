/Bihar Breaking News Live: लालू यादव का दिल्ली AIIMS में आज होगा हेल्थ चेकअप, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज ने की खास डिमांड

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Bihar News Today Live Updates: बेतिया: कटाव से तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी
बेतिया के मझौलिया में बूढ़ी गंडक और सिकरहना नदी कटाव कर रही है. सूचना पर बीडीओ और सीओ ने तटबंध का निरीक्षण किया है. नदी का जलस्तर बढ़ने से बाथना गढ़वा पिपरपाती गांव के ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है. नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटाव का ग्रामीणों को भय सताने लगा है. अधिकारियों ने गांव में पहुंच तटबंध का जायजा लिया. ग्रामीणों को अधिकारियों ने आश्वाशन दिया कि कटाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग को सूचना दे गई है. प्रशासन बाढ़ और कटाव से बचाव के लिए अलर्ट मोड़ पर है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: आज दिनभर हल्के बादल छाए रहेंगे
बिहार में मौसम बदल रहा है. कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज बारिश, वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. राजधानी पटना में दिनभर हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है. आज पटना का अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: चोर ने खुले आम मोटरसाइकिल चोरी कर ली
बेगूसराय में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए. नगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक बाइक चोर ने खुले आम मोटरसाइकिल चोरी कर ली और फरार हो गया. चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है. मामला बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के दीपशिखा रोड का है. बताया जा रहा है कि पीड़ित नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर दवा लेने दुकान पर गया था. इसी दौरान सिर पर पीला गमछा बांधे एक युवक वहां पहुंचा और बाइक चोरी कर मौके से फरार हो गया. जब पीड़ित वापस लौटा तो उसकी बाइक गायब थी. इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक युवक सिर पर पीला गमछा बांधे मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली. वहीं पीड़ित ने नगर थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.
Bihar News Today Live Updates: औरंगाबाद: अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला
औरंगाबाद में अज्ञात ट्रक से बाइक की हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की जहां मौत हो गई. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना एनएच-19 पर नगर थाना क्षेत्र के कामा बिगहा पुल के पास की है. हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार होकर तीनों दूध लाने जा रहे थे. मृतकों की पहचान शाहपुर अखाड़ा निवासी अभय और लकी के रूप में की गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनो को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.
Bihar News Today Live Updates: राजद सुप्रीमो लालू यादव आज जाएंगे दिल्ली
लालू यादव की शुक्रवार (17 जुलाई) को अचानक से तबीयत बिगड़ने से पटना स्थित IGIMS में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने लालू यादव को कुछ देर तक अपनी निगरानी में रखने के बाद दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया. वे आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
Bihar News Today Live Updates: राजद सुप्रीमो लालू यादव की शुक्रवार (17 जुलाई) को अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित IGIMS में भर्ती कराया गया. यहां उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देर रात को घर भेज दिया. डॉक्टरों ने लालू यादव को कुछ देर तक अपनी निगरानी में रखने के बाद दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया. वे आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे. IGIMS के डॉक्टरों ने लालू यादव को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है. उधर, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीविका दीदियों और अर्द्धसैनिक बलों को दूर रखने की मांग की है. जन सुराज पार्टी ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में बिहार पुलिस की तैनाती हो, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन है. जन सुराज का कहना है कि इससे प्रशासनिक पक्षपात की आशंका बनी हुई है.