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Bihar Breaking News Live: बापूधाम महोत्सव आज से होगा शुरू, पटना के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई रहेगी प्रभावित

Bihar Breaking News: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज यानी मंगलवार (01 सितंबर) से बापू महोत्सव का आगाज होने जा रहा है. सीएम सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे. दूसरी ओर राजधानी पटना के अलग-अलग इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 01, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:40 AM IST
Bihar Breaking News Live: बापूधाम महोत्सव आज से होगा शुरू, पटना के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई रहेगी प्रभावित
Image Credit: बिहार समाचार
01 September 2026 10:41 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: आरक्षण को लेकर मंत्री कुमार शैलेंद्र का बड़ा बयान

आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण में संशोधन की बात का मतलब आरक्षण को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद यह देखना है कि जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके.

01 September 2026 10:02 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: औरंगाबाद: नाबालिग से गैंगरेप, तीन में से 2 आरोपी गिरफ्तार

औरंगाबाद में नाबालिग से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र की है. कार सवार तीन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, दरिंदों ने घटना को तब अंजाम दिया, जब नाबालिग कुटुंबा रेफरल अस्पताल जा रही थी.

01 September 2026 09:56 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: सुपौल: कोसी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव से लोग खौफ में

 

नेपाल में रुक-रुक कर हो रही बारिश से कोसी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रही है, जिससे कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. आज सुबह आठ बजे कोसी बराज से एक लाख 89 हजार 125 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है. जलस्तर में लगातार हो रही बढोतरी से कटाव की समस्या भी बढ़ती जा रही है.

01 September 2026 09:11 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: NH-31 किनारे अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर

बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण मुक्त अभियान एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार NH-31 स्थित ट्रैफिक चौक के पास सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है. नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के जरिए सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया. वहीं, कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया और जिला प्रशासन एवं नगर निगम पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया. कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति भी देखने को मिली. 

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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