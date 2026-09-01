/Bihar Breaking News Live: बापूधाम महोत्सव आज से होगा शुरू, पटना के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई रहेगी प्रभावित

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आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण में संशोधन की बात का मतलब आरक्षण को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद यह देखना है कि जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके.
औरंगाबाद में नाबालिग से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र की है. कार सवार तीन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, दरिंदों ने घटना को तब अंजाम दिया, जब नाबालिग कुटुंबा रेफरल अस्पताल जा रही थी.
नेपाल में रुक-रुक कर हो रही बारिश से कोसी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रही है, जिससे कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. आज सुबह आठ बजे कोसी बराज से एक लाख 89 हजार 125 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है. जलस्तर में लगातार हो रही बढोतरी से कटाव की समस्या भी बढ़ती जा रही है.
बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण मुक्त अभियान एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार NH-31 स्थित ट्रैफिक चौक के पास सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है. नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के जरिए सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया. वहीं, कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया और जिला प्रशासन एवं नगर निगम पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया. कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति भी देखने को मिली.
Bihar News Today Live Updates: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज यानी मंगलवार (01 सितंबर) से बापू महोत्सव का आगाज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मोतिहारी पहुंचकर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद मोतिहारी का यह उनका पहला दौरा है. महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. गांधी मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया है. दूसरी ओर राजधानी पटना के अलग-अलग इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. विद्युत विभाग के मुताबिक, मेंटेनेंस और तकनीकी कार्यों के कारण अलग-अलग फीडर और पावर सब स्टेशन क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी. कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली सप्लाई बंद रहेगी.