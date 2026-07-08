/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया

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Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा
बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है. चोरी के आरोप में एक नाबालिग युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर नाबालिग की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में भीड़ की हैवानियत का मामला सामने आया है.
Bihar News Today Live Updates: नालंदा: दो घंटे की बारिश में बिहारशरीफ की सड़कें बनीं तालाब
नालंदा में मंगलवार (7 जुलाई) को हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली. हालांकि, महज दो घंटे की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी. दो घंटे की बरसात में ही बिहारशरीफ शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. इनमें रांची रोड, मोगलकुआं, भैंसासूर, अंबेर चौराहा, आनंद पथ, सोहडीह समेत कई सड़कें शामिल थीं. पूरे शहर में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था.
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासत जारी है. इस मामले में अब बिहार मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने बिहार सरकार को मानवीय आधार पर मृतक भरत तिवारी के माता-पिता को उचित अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस घटना के लिए राज्य सरकार या उसके अधिकारियों की गलती है. आयोग ने कहा कि सार्वजनिक कानून के तहत राज्य पर मुआवजे की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि राज्य मशीनरी ने अवैध, दुर्भावनापूर्ण या घोर लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई की है. आयोग ने आगे कहा कि चूंकि पुलिस जांच और न्यायिक जांच दोनों अभी लंबित हैं, इसलिए इस स्तर पर राज्य की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा.