/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासत जारी है. इस मामले में अब बिहार मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने बिहार सरकार को मानवीय आधार पर मृतक भरत तिवारी के माता-पिता को उचित अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस घटना के लिए राज्य सरकार या उसके अधिकारियों की गलती है. आयोग ने कहा कि सार्वजनिक कानून के तहत राज्य पर मुआवजे की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि राज्य मशीनरी ने अवैध, दुर्भावनापूर्ण या घोर लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई की है. आयोग ने आगे कहा कि चूंकि पुलिस जांच और न्यायिक जांच दोनों अभी लंबित हैं, इसलिए इस स्तर पर राज्य की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा.