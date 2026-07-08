Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया
Live Now

Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया

Bihar Breaking News: बिहार मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने बिहार सरकार को मानवीय आधार पर मृतक भरत तिवारी के माता-पिता को उचित अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस घटना के लिए राज्य सरकार या उसके अधिकारियों की गलती है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 05:48 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:31 AM IST
Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया
Image Credit: बिहार समाचार
08 July 2026 06:32 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा

बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है. चोरी के आरोप में एक नाबालिग युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर नाबालिग की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में भीड़ की हैवानियत का मामला सामने आया है.

08 July 2026 06:15 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नालंदा: दो घंटे की बारिश में बिहारशरीफ की सड़कें बनीं तालाब

नालंदा में मंगलवार (7 जुलाई) को हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली. हालांकि, महज दो घंटे की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी. दो घंटे की बरसात में ही बिहारशरीफ शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. इनमें रांची रोड, मोगलकुआं, भैंसासूर, अंबेर चौराहा, आनंद पथ, सोहडीह समेत कई सड़कें शामिल थीं. पूरे शहर में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bihar breaking news
Bihar News

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नालंदा: दो घंटे की बारिश ने खोली विकास की पोल, बिहारशरीफ की सड़कें बनीं तालाब
Nalanda News27 min ago
2
bihar breaking news49 min ago
3
abhishek kumar5:51 PM IST
4
Ranchi policeJul 07
5
BSPTCLJul 07