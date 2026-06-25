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Bihar Breaking News Live: एनकाउंटर के 7 दिन बाद भरत तिवारी के परिवार से मिले भोजपुर SP, निष्पक्ष जांच कराने का दिया आश्वासन

Bihar Breaking News: भरत तिवारी के एनकाउंटर के सात दिन बाद भोजपुर पुलिस अधीक्षक श्री राज ने बुधवार (24 जून) की देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की. एसपी ने परिजन से मुलाकात के बाद कहा कि इस मामले की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:38 AM IST
Bihar Breaking News Live: एनकाउंटर के 7 दिन बाद भरत तिवारी के परिवार से मिले भोजपुर SP, निष्पक्ष जांच कराने का दिया आश्वासन
Image Credit: बिहार समाचार
25 June 2026 08:39 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: भरत तिवारी के परिवार से मिले एसपी

परिजनों से मुलाकात के दौरान भोजपुर एसपी श्री राज ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग देने की बात भी कही गई.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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