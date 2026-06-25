/Bihar Breaking News Live: एनकाउंटर के 7 दिन बाद भरत तिवारी के परिवार से मिले भोजपुर SP, निष्पक्ष जांच कराने का दिया आश्वासन

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर में भरत तिवारी एनकाफंटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मृतक भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गांव बिलौटी में बुधवार (24 जूम) को महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार से लेकर दूसरे राज्यो के लोग भी शमिल हुए थे. इस एनकाउंटर के सात दिन बाद भोजपुर पुलिस अधीक्षक श्री राज ने बुधवार (24 जून) की देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की. एसपी ने मृतक भरत तिवारी के परिजन को हर संभव मदद तथा निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया. एसपी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.