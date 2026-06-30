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Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की तेरहवीं आज, भोजपुर स्थित बिलौटी गांव में हजारों लोगों को कराया जाएगा महाभोज

Bihar Breaking News: भरत तिवारी की तेरहवीं पर बिलौटी गांव में एक श्रद्धांजलि सभा और महाभोज आयोजित किया जा रहा है. इसमें हजारों लोगों के जुटने की संभावना है. भोजन की तैयारी के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से जुटे हुए हैं, जबकि कई सामाजिक संगठन और समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:34 AM IST
Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की तेरहवीं आज, भोजपुर स्थित बिलौटी गांव में हजारों लोगों को कराया जाएगा महाभोज
Image Credit: बिहार समाचार
30 June 2026 09:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भरत तिवारी एनकाउंटर: CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार, 30 जून) को सुनवाई करने वाला है. याचिका में कोर्ट से इस केस की CBI जांच और रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है.

30 June 2026 09:29 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: भरत तिवारी एनकाउंटर पर ओवैसी के तीखा हमला

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं देखता हूं, मैं हमेशा से ही एनकाउंटर नीति के खिलाफ हूं. यह पूरी तरह से गलत है.
ओवैसी ने कानून और संविधान का हवाला देते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर जब आरोपी ने सरेंडर की स्थिति बना ली थी, तो कानून को हाथ में क्यों लिया गया?

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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