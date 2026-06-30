/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की तेरहवीं आज, भोजपुर स्थित बिलौटी गांव में हजारों लोगों को कराया जाएगा महाभोज

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Bihar News Today Live Updates: भरत तिवारी एनकाउंटर: CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार, 30 जून) को सुनवाई करने वाला है. याचिका में कोर्ट से इस केस की CBI जांच और रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: भरत तिवारी एनकाउंटर पर ओवैसी के तीखा हमला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं देखता हूं, मैं हमेशा से ही एनकाउंटर नीति के खिलाफ हूं. यह पूरी तरह से गलत है.
ओवैसी ने कानून और संविधान का हवाला देते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर जब आरोपी ने सरेंडर की स्थिति बना ली थी, तो कानून को हाथ में क्यों लिया गया?
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की तेरहवीं आज (मंगलवार, 30 जून) है. इस मौके पर मृतक के पैतृक गांव बिलौटी में एक श्रद्धांजलि सभा और महाभोज आयोजित किया जा रहा है. इसमें हजारों लोगों के जुटने की संभावना है. मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि तेरहवीं में करीब 10 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि इस महाभोज में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों से भी लोग शामिल हो सकते हैं. महाभोज के लिए तैयारियां जारी हैं. बड़ी संख्या में लोगों के भोजन की तैयारी के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से जुटे हुए हैं, जबकि कई सामाजिक संगठन और समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं. बता दें कि इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसको लेकर सियासत भी काफी देखने को मिल रही है.