/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी की तेरहवीं आज, भोजपुर स्थित बिलौटी गांव में हजारों लोगों को कराया जाएगा महाभोज

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की तेरहवीं आज (मंगलवार, 30 जून) है. इस मौके पर मृतक के पैतृक गांव बिलौटी में एक श्रद्धांजलि सभा और महाभोज आयोजित किया जा रहा है. इसमें हजारों लोगों के जुटने की संभावना है. मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि तेरहवीं में करीब 10 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि इस महाभोज में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों से भी लोग शामिल हो सकते हैं. महाभोज के लिए तैयारियां जारी हैं. बड़ी संख्या में लोगों के भोजन की तैयारी के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से जुटे हुए हैं, जबकि कई सामाजिक संगठन और समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं. बता दें कि इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसको लेकर सियासत भी काफी देखने को मिल रही है.