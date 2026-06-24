/Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत आज, बिलौटी गांव में जुटेंगे देशभर के कई संगठन

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Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: भरत तिवारी के परिजन से मिलीं ज्योति सिंह
#WATCH | Bhojpur, Bihar | Alleged police encounter of 28-year-old Bharat Bhushan Tiwari in Bhojpur district
Jyoti Singh, estranged wife of Bhojpuri actor Pawan Singh, meets family members of Bharat Tiwari, she says, "We will raise our voices to ensure that Bharat gets… pic.twitter.com/XYKrGqPdro
— ANI (@ANI) June 24, 2026
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज (बुधवार, 24 जून) मृतक भरत तिवारी के गांव बिलौटी में एक विशाल महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है. दावा है कि इस महापंचायत में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे. इस महापंचायत में मृतक भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय की जा सकती है. वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भरत तिवारी के माता-पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज केस हटाए जाएं. बता दें कि पुलिस ने मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था.