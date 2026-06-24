Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत आज, बिलौटी गांव में जुटेंगे देशभर के कई संगठन
Live Now

Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत आज, बिलौटी गांव में जुटेंगे देशभर के कई संगठन

Bihar Breaking News: भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ आज (बुधवार, 24 जून) भोजपुर के बिलौटी गांव में एक विशाल महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है. इस महापंचायत में मृतक भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय की जा सकती है. वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भरत तिवारी के माता-पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज केस हटाए जाएं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:05 AM IST
Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत आज, बिलौटी गांव में जुटेंगे देशभर के कई संगठन
Image Credit: Zee Media
24 June 2026 09:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: भरत तिवारी के परिजन से मिलीं ज्योति सिंह

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
bihar breaking news
Bihar News

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: चाचा ने भतीजी पर किया चाकू से हमला, कई घायल
Begusarai crime news37 min ago
2
Bhojpur Encounter1 hr ago
3
JSCA stadium Ranchi1 hr ago
4
Bihar Weather1 hr ago
5
Patna Weather2 hrs ago