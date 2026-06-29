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Bihar Breaking News Live: सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, कार्यक्रम में PM मोदी हो सकते हैं शामिल

Bihar Breaking News: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 20 लाख चिन्हित महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में जल्द ही 20 हजार रुपये की दूसरी किस्त भेजी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, 24 जुलाई को यह धनराशि लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:13 AM IST
Bihar Breaking News Live: सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, कार्यक्रम में PM मोदी हो सकते हैं शामिल
Image Credit: बिहार समाचार
29 June 2026 08:13 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद

भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने वर्ग 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग-08 (कक्षा 8) तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश प्ले-स्कूल और प्री-स्कूल समेत सभी छोटे बच्चों के शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा.

29 June 2026 08:00 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: 10 सर्कुलर रोड से सामान शिफ्टिंग का काम शुरू

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास 29 जून तक खाली करना है. भवन निर्माण विभाग की ओर से अंतिम नोटिस मिलने के बाद अब शिफ्टिंग का काम तेज हो गया. रविवार को बंगले से फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान छोटे ट्रकों में लादकर बाहर ले जाया गया.

29 June 2026 07:58 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: राबड़ी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन

राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास को खाली करने की नोटिस अवधि आज समाप्त हो रही है. शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है. नया सरकारी आवास अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में लालू परिवार के तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट होने की संभावना है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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