/Bihar Breaking News Live: सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, कार्यक्रम में PM मोदी हो सकते हैं शामिल

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Bihar News Today Live Updates: पटना: कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद
भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने वर्ग 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग-08 (कक्षा 8) तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश प्ले-स्कूल और प्री-स्कूल समेत सभी छोटे बच्चों के शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा.
Bihar News Today Live Updates: पटना: 10 सर्कुलर रोड से सामान शिफ्टिंग का काम शुरू
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास 29 जून तक खाली करना है. भवन निर्माण विभाग की ओर से अंतिम नोटिस मिलने के बाद अब शिफ्टिंग का काम तेज हो गया. रविवार को बंगले से फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान छोटे ट्रकों में लादकर बाहर ले जाया गया.
Bihar News Today Live Updates: पटना: राबड़ी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास को खाली करने की नोटिस अवधि आज समाप्त हो रही है. शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है. नया सरकारी आवास अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में लालू परिवार के तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट होने की संभावना है.
Bihar News Today Live Updates: अगले महीने की 24 तारीख को सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं. इस दिन सरकार एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है. इस दौरान राज्य की करीब 20 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 20 लाख चिन्हित महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में जल्द ही 20 हजार रुपये की दूसरी किस्त भेजी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, 24 जुलाई को यह धनराशि लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं.