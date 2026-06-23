/Bihar Breaking News Live: बिहार में 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी, भरत तिवारी एनकाउंटर की आग UP तक पहुंची

Bihar News Today Live Updates: बिहार में दैनिक सफाई कर्मचारियों ने आगामी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. इस दौरान नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे. इससे पहले 30 जून को पटना नगर निगम मुख्यालय मौर्यलोक में प्रदर्शन होगा. वहीं, हड़ताल की पूर्व संध्या पर 29 जुलाई को मौर्यलोक से मशाल जुलूस निकाला जाएगा. पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने इसकी घोषणा की है. उधर, भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर अब यूपी में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. सोमवार (22 जून) की शाम को यूपी के मथुरा और गोंडा शहर में भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देने की मांग की.