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Bihar Breaking News Live: बिहार में 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी, भरत तिवारी एनकाउंटर की आग UP तक पहुंची

Bihar Breaking News: बिहार में दैनिक सफाई कर्मचारियों ने आगामी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. इससे प्रदेश की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है. उधर, भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर अब यूपी में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. सोमवार (22 जून) की शाम को यूपी के मथुरा और गोंडा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:46 AM IST
Bihar Breaking News Live: बिहार में 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी, भरत तिवारी एनकाउंटर की आग UP तक पहुंची
Image Credit: Zee Media
23 June 2026 09:47 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पूर्णिया और नालंदा में बनेगा लैंड बैंक

राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जयसवाल का बड़ा निर्णय. भूमि विवाद को देखते हुए अब बिहार के प्रत्येक सदर अनुमंडल में होंगे. 2 DCLR-CO और माफिया की सांठगांठ खत्म करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम. सरकारी रोक सूची पंजी से मिलान के बाद ही CO कर सकेंगे दाखिल-खारिज. मंत्री दिलीप जयसवाल के निर्देश पर हुआ निर्णय. बिहार में लैंड बैंक के जरिए पूर्णिया और नालंदा में 5 एकड़ जमीन राजस्व विभाग मुहैया करवाएगा.

23 June 2026 09:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भोजपुर एनकाउंटर: यूपी में भी शुरू हुए प्रदर्शन

भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर अब यूपी में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. सोमवार (22 जून) की शाम को यूपी के मथुरा और गोंडा शहर में भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देने की मांग की.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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