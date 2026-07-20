/Bihar Breaking News Live: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर हंगामे के आसार

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला मानसून सत्र है और इसी दौरान सरकार अपने 100 दिन भी पूरे कर रही है. इस सत्र में जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को कानून-व्यवस्था, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, इस सत्र में राज्य सरकार सदन में बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) समेत 13 विधेयक पेश करेगी. वहीं, विपक्ष की ओर से भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर हंगामा होने के आसार हैं.