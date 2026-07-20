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Bihar Breaking News Live: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर हंगामे के आसार

Bihar Breaking News: बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है. जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को कानून-व्यवस्था, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा जा सकता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:50 AM IST
Bihar Breaking News Live: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर हंगामे के आसार
Image Credit: बिहार समाचार
20 July 2026 07:50 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से

बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 100 दिन भी पूरे कर रही है. इस लिहाज से सत्ता पक्ष इस सत्र में अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश कर सकती है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को कानून-व्यवस्था, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा जा सकता है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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