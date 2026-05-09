Bihar Breaking News Live: दिल्ली में बिहारी मजदूर की हत्या पर सियासत जारी, बेगूसराय में जन सुराज पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च

Bihar Breaking News: कैंडल मार्च निकाल रहे जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं न्याय दिया जाए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पांडव कुमार के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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Bihar News Today Live Updates: दिल्ली में खगड़िया निवासी पांडव कुमार की हत्या मामले में राजनीतिक विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार (8 मई) को बेगूसराय में कैंडल मार्च निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. बेगूसराय में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे खगड़िया निवासी पांडव कुमार की पुलिस गोलीबारी में मौत हुई है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि पांडव कुमार बिहार के रहने वाले थे और बिहारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पांडव कुमार की जान गई, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है.जन सुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि घटना के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह चुप है और पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.
Bihar News Today Live Updates: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बड़ा ऐक्शन
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ऐक्शन में आ गए हैं. पहले दिन पदभार ग्रहण करने के बाद निशांत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने 11 पॉइंट पर निर्देश जारी कर दिए. निशांत कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है. साथ ही मरीजों के पूरे मेडिकल डेटा को डिजिटलाइज करने के आदेश दिए हैं.