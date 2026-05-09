Bihar Breaking News Live: दिल्ली में बिहारी मजदूर की हत्या पर सियासत जारी, बेगूसराय में जन सुराज पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली में खगड़िया निवासी पांडव कुमार की हत्या मामले में राजनीतिक विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार (8 मई) को बेगूसराय में कैंडल मार्च निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. बेगूसराय में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे खगड़िया निवासी पांडव कुमार की पुलिस गोलीबारी में मौत हुई है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि पांडव कुमार बिहार के रहने वाले थे और बिहारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पांडव कुमार की जान गई, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है.जन सुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि घटना के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह चुप है और पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source