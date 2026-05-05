Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3205154
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Breaking News Live: 7 मई को हो सकता है बिहार कैबिनेट विस्तार, CM सम्राट चौधरी आज आ रहे मुंगेर

Bihar Breaking News: जानकारी के अनुसार, आगामी 07 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत NDA के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं. वहीं सीएम सम्राट चौधरी आज यानी मंगलवार (5 मई) को पहली बार मुंगेर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए 500 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 09:10 AM IST

Trending Photos

बिहार समाचार
बिहार समाचार
LIVE Blog

Bihar News Today Live Updates: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट विस्तार की कवायद शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, 7 मई को सम्राट सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. जानकारी के अनुसार, आगामी 07 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत NDA के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं. नए मंत्रियों को राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम सम्राट चौधरी आज यानी मंगलवार (5 मई) को पहली बार मुंगेर आ रहे हैं. मुंगेर के जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने मुंगेर आ रहे हैं. सीएम के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए मुंगेर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए 500 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source
05 May 2026
09:11 AM

Bihar News Today Live Updates: नवादा में दहेज हत्या का मामला, पति समेत पांच पर केस

नवादा जिले से दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है. यहां रजौली प्रखंड के डुमरकोल गांव में 30 वर्षीय खुशबू कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची ने अपनी मां को खो दिया है. खुशबू कुमारी की शादी वर्ष 2023 में गया जिले के टनकूपा में हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. रविवार देर शाम पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद यह घटना हुई. मृतका के भाई साहिल कुमार (स्वर्गीय जितेंद्र सिंह के पुत्र) ने रजौली थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

08:36 AM

Bihar News Today Live Updates: बिहार के कई जिलों आज आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहार में मौसम ने अब खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है. प्रदेश में आंधी-बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से प्रदेश के कई हिस्सों से दुखद घटनाएं सामने आई हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी पूरे बिहार में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग की ओर से आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

TAGS

bihar breaking newsBihar News

Trending news

Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: गुमला में एनसीसी कैडेटों से पैसे मांगने पर बवाल, तो गिरिडीह में 80 बच्चों का हुआ यज्ञोपवीत, अब पढ़ेंगे वेद
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 7 मई को हो सकता है बिहार कैबिनेट विस्तार, CM सम्राट चौधरी आज आ रहे मुंगेर
Hemant Soren
विपक्ष के बड़े दिग्गजों को BJP ने पछाड़ा, चट्टान की तरह डटे हुए हैं हेमंत सोरेन
Hemant Soren
विपक्ष के बड़े दिग्गजों को BJP ने पछाड़ा, चट्टान की तरह डटे हुए हैं हेमंत सोरेन
Barh news
बाढ़ अनुमंडल में आंधी-तूफान का तांडव: अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत
Nawada Police
बेस कैंप फूंकने वाला नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे, 8 साल से फरार था बिहारी रवानी
Bengal Election Result 2026
संजय ने बजाया ढोल तो विजय ने बांटी मिठाई, बिहार में ऐसे मनाया गया BJP की जीत का जश्न
Nawada News
'भाई 5 हजार दे दो, नहीं तो मेरी...', शादी के 3 साल बाद हो गई खुशबू की मौत
Bihar cabinet expansion
बिहार में कब होगा कैबिनेट विस्तार? आ गई डेट, यहां देखिए संभावित मंत्रियों की लिस्ट