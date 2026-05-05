Bihar Breaking News Live: 7 मई को हो सकता है बिहार कैबिनेट विस्तार, CM सम्राट चौधरी आज आ रहे मुंगेर

Bihar News Today Live Updates: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट विस्तार की कवायद शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, 7 मई को सम्राट सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. जानकारी के अनुसार, आगामी 07 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत NDA के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं. नए मंत्रियों को राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम सम्राट चौधरी आज यानी मंगलवार (5 मई) को पहली बार मुंगेर आ रहे हैं. मुंगेर के जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने मुंगेर आ रहे हैं. सीएम के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए मुंगेर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए 500 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है.

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