Bihar Breaking News Live: बिहार में कल होगा कैबिनेट विस्तार, आज बीजेपी ने बुलाई अहम बैठक

Bihar Breaking News: 7 मई को सम्राट सरकार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है. शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. यहां बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए बिहार बीजेपी ने आज अहम बैठक बुलाई है.
Trending Photos
Bihar News Today Live Updates: बिहार की राजनीति में 7 मई का दिन अहम होने जा रहा है. राज्य में होने जा रहे कैबिनेट विस्तार में कुल 27 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबरी का फॉर्मूला तय किया गया है. वहीं चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के लिए पहले की तरह 2-1-1 मंत्री पद रहेगा. लोजपा, हम और रालोमो कोटे से पुराने मंत्री संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष सुमन मांझी और दीपक कुशवाहा फिर से कैबिनेट में जगह पा सकते हैं. भाजपा और जदयू अपने कोटे में कुछ पद खाली रख सकती है, जिसे राजनीतिक जरूरत के हिसाब से आगे भरा जाए. जानकारी के मुताबिक, पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.
Bihar News Today Live Updates: सुपौलः रजिस्ट्री कार्यालय में EOU की छापेमारी
सुपौल में रजिस्ट्री कार्यालय में EOU की छापेमारी. अवर निबंधन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार के आवास पर भी चल रही छापेमारी. आर्थिक अपराधी इकाई द्वारा अवर निबंधन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार के कार्यालय और उनके सुपौल स्थित आवास दोनों जगह पर एक साथ की जा रही छापेमारी.
Bihar News Today Live Updates: शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में भव्य तैयारी
शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. यहां बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. आयोजन स्थल को 4 हिस्सों में बांटा गया है और आम लोगों के लिए फिलहाल सभी गेट बंद कर दिए गए हैं.करीब डेढ़ लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम कितना बड़ा होने वाला है.