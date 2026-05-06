Bihar Breaking News Live: बिहार में कल होगा कैबिनेट विस्तार, आज बीजेपी ने बुलाई अहम बैठक

Bihar News Today Live Updates: बिहार की राजनीति में 7 मई का दिन अहम होने जा रहा है. राज्य में होने जा रहे कैबिनेट विस्तार में कुल 27 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबरी का फॉर्मूला तय किया गया है. वहीं चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के लिए पहले की तरह 2-1-1 मंत्री पद रहेगा. लोजपा, हम और रालोमो कोटे से पुराने मंत्री संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष सुमन मांझी और दीपक कुशवाहा फिर से कैबिनेट में जगह पा सकते हैं. भाजपा और जदयू अपने कोटे में कुछ पद खाली रख सकती है, जिसे राजनीतिक जरूरत के हिसाब से आगे भरा जाए. जानकारी के मुताबिक, पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

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