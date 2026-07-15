/Bihar Breaking News Live: आज भागलपुर से युवाओं को बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 211 नए डिग्री कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन

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Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: शादी में मारपीट का वीडियो वायरल
सरायरंजन थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सतावन चौधरी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद थानेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. शादी के बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक की दो बहनें वहां पहुंच गईं और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाएं युवक को पीटते हुए कह रही हैं कि वह उनका भाई है और घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा है. वहीं, युवक ने कहा कि उसनी भैंस बेचकर शादी की है. पैसे लेकर भागने की बात झूठी है.
Bihar News Today Live Updates: आज 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे सीएम सम्राट
बिहार की उच्च शिक्षा में आज (बुधवार, 15 जुलाई) बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है. सीएम सम्राट चौधरी आज भागलपुर की धरती से राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं. उद्घाटन के साथ ही इन 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी.
Bihar News Today Live Updates: बिहार की उच्च शिक्षा में आज (बुधवार, 15 जुलाई) बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है. सीएम सम्राट चौधरी आज भागलपुर की धरती से राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं. उद्घाटन के साथ ही इन 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी. अब राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा होगी, इससे युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी बड़ी सुगमता से उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे. इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा को भी नई उड़ान मिलेगी. राज्यस्तरीय इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.