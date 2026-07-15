/Bihar Breaking News Live: आज भागलपुर से युवाओं को बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 211 नए डिग्री कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: शादी में मारपीट का वीडियो वायरल

सरायरंजन थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सतावन चौधरी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद थानेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. शादी के बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक की दो बहनें वहां पहुंच गईं और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाएं युवक को पीटते हुए कह रही हैं कि वह उनका भाई है और घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा है. वहीं, युवक ने कहा कि उसनी भैंस बेचकर शादी की है. पैसे लेकर भागने की बात झूठी है.