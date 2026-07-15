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Bihar Breaking News Live: आज भागलपुर से युवाओं को बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 211 नए डिग्री कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन

Bihar Breaking News: सीएम सम्राट चौधरी आज भागलपुर की धरती से राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं. उद्घाटन के साथ ही इन 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी. इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:02 AM IST
Bihar Breaking News Live: आज भागलपुर से युवाओं को बड़ी सौगात देंगे CM सम्राट, 211 नए डिग्री कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन
Image Credit: बिहार समाचार
15 July 2026 08:03 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: शादी में मारपीट का वीडियो वायरल

सरायरंजन थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सतावन चौधरी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद थानेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. शादी के बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक की दो बहनें वहां पहुंच गईं और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाएं युवक को पीटते हुए कह रही हैं कि वह उनका भाई है और घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा है. वहीं, युवक ने कहा कि उसनी भैंस बेचकर शादी की है. पैसे लेकर भागने की बात झूठी है.

15 July 2026 07:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: आज 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे सीएम सम्राट

बिहार की उच्च शिक्षा में आज (बुधवार, 15 जुलाई) बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है. सीएम सम्राट चौधरी आज भागलपुर की धरती से राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं. उद्घाटन के साथ ही इन 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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