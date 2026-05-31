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Bihar Breaking News Live: बिहार MLC चुनाव को लेकर JDU में हलचल तेज, आज नीतीश कुमार करेंगे अहम बैठक

Bihar News Today Live Updates: सूत्रों के मुताबिक, एक सीट के लिए निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है. पार्टी के हिस्से की बाकी बची तीन सीटों के लिए ललन मंडल, चंदेश्वर चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी के नाम की चर्चा चल रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 10:11 AM IST

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Bihar News Today Live Updates: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. JDU में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए नीतीश कुमार आज (रविवार, 31 मार्च) पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत संगठन और सरकार से जुड़े प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक सीट के लिए निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. वहीं जिन नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में हैं उनमें ललन मंडल, चंदेश्वर चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी प्रमुख बताए जा रहे हैं.

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31 May 2026
10:12 AM

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुरः आर्केस्ट्रा डांसर का फांसी के फंदे पर लटका शव बरामद

समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के वार्ड-11 बस स्टैंड के सामने किराये के मकान में आर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवती काजल कुमारी का शव फंदे से लटका मिला. इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. मृतका झारखंड निवासी सूरज कुमार की पत्नी बताई गई है. वह किराये के कमरे में रहकर अलग-अलग जगहों पर काम करती थी. मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है.

10:10 AM

Bihar News Today Live Updates: कैमूरः डेयरी प्लांट मैनेजर को ऑटो ने मारी टक्कर

कैमूर के मोहनिया के भभुआ रोड पर कैमूर डेयरी के प्लांट मैनेजर को एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि वह सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. भभुआ रोड पर टहलते समय अनियंत्रित ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया. वहीं स्थानीय लोगों ने प्लांट मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया है.

10:03 AM

Bihar News Today Live Updates: नालंदाः कोल्ड ड्रिंक के पैसों को लेकर हिंसक झड़प

नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पेढ़का गांव में 100 रुपये की स्प्राइट के पैसे को लेकर हिंसक झड़प हो गई. मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की पहचान पेढ़का गांव निवासी मंगल कुमार, राजू कुमार, अनीता देवी, लड्डू कुमार, गौरी देवी एवं अनीता देवी के रूप में हुई है. घायल मंगल कुमार ने बताया कि वह गांव में किराना दुकान चलाते हैं. उनके अनुसार, आज (रविवार, 31 मई) सुबह मोहम्मद इरफान और मोहम्मद आशु उनकी दुकान पर स्प्राइट लेने आए थे. स्प्राइट देने के बाद जब उन्होंने पैसे मांगे तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कुछ देर बाद मोहम्मद इरफान और मोहम्मद आशु अपने कुछ सहयोगियों के साथ दोबारा दुकान पर पहुंचे और मारपीट की. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. 

08:58 AM

Bihar News Today Live Updates: सिवानः संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप

सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतक की पहचान शहजाद अली के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोग शहजाद अली को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. काफी देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि शहजाद के साथ मारपीट की गई है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है. परिजन उसे आनन-फानन में सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

08:54 AM

Bihar News Today Live Updates: मधुबनीः भाड़ा विवाद में ऑटो चालक ने की दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या

मधुबनी में ऑटो चालक ने भाड़ा विवाद में एक दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या कर दी. घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के बेल्हा गांव की है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय कुसुल लाल राय के तौर पर हुई है. मृतक के परिजनों ने बताया कि कुसुम लाल राय किसी निजी कार्य से फुलपरास जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने गांव के ही एक ऑटो चालक ने किराये को लेकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें कुसुम लाल को काफी गहरी चोटें लगी.  मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

08:40 AM

Bihar News Today Live Updates: नालंदाः राजगीर मलमास मेला का दूसरा शाही स्नान आज

पुरुषोत्तमी मास मेले के दूसरे शाही स्नान को लेकर रविवार को राजगीर आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपराओं के विराट उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है. साधु-संतों, महंतों और देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की मौजूदगी में राजगीर की पावन धरती पर आस्था का अभूतपूर्व महासंगम उमड़ेगा.

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