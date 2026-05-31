Bihar Breaking News Live: बिहार MLC चुनाव को लेकर JDU में हलचल तेज, आज नीतीश कुमार करेंगे अहम बैठक

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. JDU में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए नीतीश कुमार आज (रविवार, 31 मार्च) पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत संगठन और सरकार से जुड़े प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक सीट के लिए निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. वहीं जिन नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में हैं उनमें ललन मंडल, चंदेश्वर चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी प्रमुख बताए जा रहे हैं.

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