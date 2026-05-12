Bihar Breaking News Live: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में वोटिंग आज, JDU के कन्हैया से RJD के सोनू का मुकाबला

Bihar Breaking News: भोजपुर और बक्सर में विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. मुख्य मुकाबला जेडीयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू कुमार राय के बीच में है. मतों की गिनती 14 मई को होगी और नतीजे सामने आएंगे.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार के भोजपुर और बक्सर में विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज (मंगलवार, 12 मई) को मतदान हो रहा है. सुबह 8.00 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जोकि शाम के 4.00 बजे तक चलेगी. इस सीट पर नीतीश कुमार की JDU से कन्हैया प्रसाद का मुकाबला राजद के सोनू कुमार राय से हो रहा है. बता दें कि यह चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से हो रहा है. इसमें मतदाता बैलेट मतदान पत्र पर अपने चहेते प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न पर मुहर लगाकर उनकी किस्मत लिखेंगे. मतों की गिनती 14 मई को होगी. काउंटिंग आरा के राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय में की जाएगी, जिसके बाद नतीजों की घोषणा होगा.
Bihar News Today Live Updates: सुपौलः अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला, मौत
सुपौल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां देर रात पिपरा थाना क्षेत्र के अमहा में NH-106 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ठोकर मारने के बाद मौके से भागने में सफल रहा. घटना के बाद आस-पास के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी थी. मृतक की पहचान विशनपुर निवासी भूपेंद्र शाह के रूप में हुई है. बताया गया कि भूपेंद्र शाह सिंहेश्वर से पिपरा लौट रहा था, तभी रास्ते में यह घटना घटी है.
Bihar News Today Live Updates: कैसा रहेगा आज बिहार का मौसम?
मौसम विभाग की ओर से आज यानी मंगलवार (12 मई) के लिए वेदर रिपोर्ट जारी कर दी गई है. पटना IMD ने आज (मंगलवार, 12 मार्च) बिहार का मौसम मिला-जुला रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, गरज-चमक और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है. उत्तर बिहार के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि दक्षिण बिहार में भी 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.
Bihar News Today Live Updates: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार
मुजफ्फरपुर जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां मुशरी थाना क्षेत्र के नारौली स्थित एक आश्रय गृह से लगभग 10 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए. इस घटना से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में दहशत फैल गई है. प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बच्चे देर रात या तो चारदीवारी फांदकर या किसी अन्य अज्ञात रास्ते से फरार हो गए.