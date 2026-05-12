Bihar Breaking News Live: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में वोटिंग आज, JDU के कन्हैया से RJD के सोनू का मुकाबला

Bihar News Today Live Updates: बिहार के भोजपुर और बक्सर में विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज (मंगलवार, 12 मई) को मतदान हो रहा है. सुबह 8.00 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जोकि शाम के 4.00 बजे तक चलेगी. इस सीट पर नीतीश कुमार की JDU से कन्हैया प्रसाद का मुकाबला राजद के सोनू कुमार राय से हो रहा है. बता दें कि यह चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से हो रहा है. इसमें मतदाता बैलेट मतदान पत्र पर अपने चहेते प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न पर मुहर लगाकर उनकी किस्मत लिखेंगे. मतों की गिनती 14 मई को होगी. काउंटिंग आरा के राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय में की जाएगी, जिसके बाद नतीजों की घोषणा होगा.

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