Bihar Breaking News Live: भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में स्कूलों का टाइम बदला, MLC चुनाव को लेकर BJP में मंथन शुरू

Bihar Breaking News: बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. दूसरी ओर प्रदेश में 9 MLC सीटों पर चुनाव और एक विधान परिषद सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है. बिहार बीजेपी कोर कमेटी ने इसके लिए सोमवार (18 मई) को एक अहम बैठक हुई.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. भयंकर गर्मी के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने 18 मई से 21 मई तक जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय सुबह 11 बजे तक संचालित किए जाने का आदेश जारी किया है. इसी तरह से कैमूर के जिला दंडाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आदेश जारी कर जिले के सभी प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों के संचालन समय में बदलाव कर दिया है. यह आदेश 19 से 31 मई तक प्रभावी रहेगा. वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 9 MLC सीटों पर चुनाव और एक विधान परिषद सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है. बिहार बीजेपी कोर कमेटी ने इसके लिए सोमवार (18 मई) को एक अहम बैठक की, जिसमें पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटों के लिए करीब 60 नामों पर विचार किया गया है. अब इनमें से 4 जिताऊ कैंडिडेट को खोजा जाएगा.
Bihar News Today Live Updates: बिहार में आज आज आसमान से बरसेगी आग!
पटना स्थित IMD ने आज बिहार के अधिकांश हिस्सों का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की बात रही है. मौसम वैज्ञानिकों का मतलब साफ है कि भयंकर गर्मी पड़ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, कई जिलों में सुबह से ही कड़ी धूप निकलने की संभावना जताई गई है, जिससे दोपहर तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर सकते हैं. बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.