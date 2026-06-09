/Bihar Breaking News Live: पटना में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 8 अन्य घायल

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Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: तेज रफ्तार कार ने साइकिल में मारी टक्कर, मजदूर की मौत
बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. एनएच-31 फोरलेन पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार पहले साइकिल सवार को टक्कर मारती है और फिर दो अन्य वाहनों से भिड़ जाती है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: बैद्यनाथ धाम से लौट रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार
बैद्यनाथ धाम से यूपी के कुशीनगर जा रही एक कार पटना में सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस घटना में कार सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पटना पुलिस की ओर से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना बख्तियारपुर में होटल महाविहार के समीप हुई.
Bihar News Today Live Updates: पटना के बख्तियारपुर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस घटना में बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दुर्घटना बख्तियारपुर में होटल महाविहार के समीप हुई. परिवार के सभी लोग बैद्यनाथ धाम से अपने घर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लौट रहे थे. हादसे में फूलमती देवी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार में चार महिला, तीन बच्चे और ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को बख्तियारपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने इनके परिजनों को जानकारी दे दी है.