/Bihar Breaking News Live: पटना में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 8 अन्य घायल

Bihar News Today Live Updates: पटना के बख्तियारपुर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस घटना में बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दुर्घटना बख्तियारपुर में होटल महाविहार के समीप हुई. परिवार के सभी लोग बैद्यनाथ धाम से अपने घर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लौट रहे थे. हादसे में फूलमती देवी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार में चार महिला, तीन बच्चे और ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को बख्तियारपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने इनके परिजनों को जानकारी दे दी है.