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Bihar Breaking News Live: पटना में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 8 अन्य घायल

Bihar Breaking News: बैद्यनाथ धाम से लौट रहा परिवार पटना में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया. घटना में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के 8 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:59 AM IST
Bihar Breaking News Live: पटना में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, बैद्यनाथ धाम से लौट रहे मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 8 अन्य घायल
Image Credit: बिहार समाचार
09 June 2026 08:00 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: तेज रफ्तार कार ने साइकिल में मारी टक्कर, मजदूर की मौत

बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. एनएच-31 फोरलेन पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार पहले साइकिल सवार को टक्कर मारती है और फिर दो अन्य वाहनों से भिड़ जाती है.

09 June 2026 07:56 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: बैद्यनाथ धाम से लौट रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार

बैद्यनाथ धाम से यूपी के कुशीनगर जा रही एक कार पटना में सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस घटना में कार सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पटना पुलिस की ओर से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना बख्तियारपुर में होटल महाविहार के समीप हुई.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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