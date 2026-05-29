Bihar Breaking News Live: बिहार MLC चुनाव को लेकर हलचल तेज, CM सम्राट पहुंचे दिल्ली तो नीतीश ने पटना में किया मंथन

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है. एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शुक्रवार, 29 मई) दिल्ली में बीजेपी आलाकमान संग बैठकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकते हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है. बीजेपी-जेडीयू दोनों 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं. वहीं एक-एक सीट रालोमो और लोजपा-आर को मिल सकती है. सूत्रों का कहना है कि जेडीयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का विधान परिषद में जाना तय है. बाकी की तीन सीट के लिए कई नाम की चर्चा हो रही है.

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