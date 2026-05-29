Bihar Breaking News Live: बिहार MLC चुनाव को लेकर हलचल तेज, CM सम्राट पहुंचे दिल्ली तो नीतीश ने पटना में किया मंथन

Bihar News Today Live Updates: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शुक्रवार, 29 मई) दिल्ली में बीजेपी आलाकमान संग बैठकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकते हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है. एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शुक्रवार, 29 मई) दिल्ली में बीजेपी आलाकमान संग बैठकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकते हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है. बीजेपी-जेडीयू दोनों 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं. वहीं एक-एक सीट रालोमो और लोजपा-आर को मिल सकती है. सूत्रों का कहना है कि जेडीयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का विधान परिषद में जाना तय है. बाकी की तीन सीट के लिए कई नाम की चर्चा हो रही है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव
मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 29 मई) बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग की ओर से आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर रखा है. इस जिलों में बारिश के दौरान 50 से 60 किमी की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई है. वहीं कुछ इलाकों में ठनका (वज्रपात) और ओले गिरने का खतरा बना हुआ है. बाकी बचे हुए जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है.
Bihar News Today Live Updates: बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल
बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है. एनडीए में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी और जेडीयू में मंथन जारी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शुक्रवार, 29 मई) दिल्ली में बीजेपी आलाकमान संग बैठकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकते हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जेडीयू के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की थी.