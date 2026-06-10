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Bihar Breaking News Live: एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज, CM सम्राट के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

Bihar Breaking News: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में विकास के लिए योजनाओं के स्थिति और निवेश और उद्योग को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सामने रखेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:16 AM IST
Bihar Breaking News Live: एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज, CM सम्राट के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी होंगे शामिल
Image Credit: बिहार समाचार
10 June 2026 08:16 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली जाएंगे CM सम्राट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे. तीनों नेता एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे. बता दें कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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