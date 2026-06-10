/Bihar Breaking News Live: एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज, CM सम्राट के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद अब एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. इसी क्रम में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज (बुधवार, 10 जून) दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में बिहार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र यादव शामिल होंगे. बैठक का प्रमुख एजेंडा केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ अभियान को गति देना बताया जा रहा है. यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आगामी विकास और राजनीतिक एजेंडे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में विकास के लिए योजनाओं के स्थिति और निवेश और उद्योग को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सामने रखेंगे.