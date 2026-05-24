Bihar Breaking News Live: बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार खास तरह की EVM का होगा इस्तेमाल

Bihar News Today Live Updates: बिहार में इसी साल जून-जुलाई में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होने हैं. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस साल नगरपालिका और पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदाता एक ही बार में अलग-अलग पदों के लिए आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से तीन दिनों का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.

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