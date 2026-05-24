Bihar Breaking News Live: बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार खास तरह की EVM का होगा इस्तेमाल

Bihar Breaking News: बिहार में इसी साल जून-जुलाई में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होने हैं. पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से तीन दिनों का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.
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Bihar News Today Live Updates: बिहार में इसी साल जून-जुलाई में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होने हैं. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस साल नगरपालिका और पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदाता एक ही बार में अलग-अलग पदों के लिए आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से तीन दिनों का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: घर में सोए रहे लोग और हो गई चोरी
पटना के मसौढ़ी में चोरी की वारदात से लोग परेशान है. एक दिन पूर्व कादिरगंज थाना क्षेत्र के डेवा गांव में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया. अब दूसरी वारदात धनरूआ थाना क्षेत्र के गुलरिया बीघा में हुई. जहां घर में मौजूद लोग सोए रहे और चोर घर के अंदर से नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए. पीड़ित का कहना था कि घर के कुछ सदस्य छत पर सोए थे. वह खुद अपने कमरे में सोने चले गए. बीते देर रात चोर किसी तरह घर में घुंस आए और मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. सुबह जागने पर घर का सामान बिखरा पड़ा था. घर के कमरे का बक्सा और अटैची घर के बाहर खेत में मिली. उसमें रखा 20 हजार नगद और लगभग चार लाख के जेवरात गायब थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन दो दिन के अंतराल पर चोरी की दो घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं.
Bihar News Today Live Updates: कैमूर: उत्पाद विभाग के जवानों ने एंबुलेंस चालक को बेरहमी से पीटा
शराब चेकिंग के नाम कैमूर में उत्पाद विभाग की गुंडागर्दी देखने को मिली है. यहां NH-19 पर मोहनिया उत्पाद विभाग के जवानों ने वर्दी का रूतबा दिखाते हुए एक एंबुलेंस की बेरहमी से पिटाई कर दी. पीाड़ित एंबुलेंस चालक का आरोप है कि उत्पाद विभाग के एक बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए पुलिसकर्मियों ने शराब जांच के बहाने उसके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की. चालक ने बताया कि जब उसने विरोध किया और कहा कि एंबुलेंस में कोई शराब नहीं है, तो पुलिसकर्मियों ने उसकी एक न सुनी. बिना किसी सबूत या जांच प्रक्रिया के सीधे मारपीट पर उतर आए. घटना की जानकारी मिलते ही मोहनिया पुलिस और स्थानीय डीएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन उत्पाद विभाग की इस मनमानी ने आम जनता के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है.