Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3227358
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Breaking News Live: बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार खास तरह की EVM का होगा इस्तेमाल

Bihar Breaking News: बिहार में इसी साल जून-जुलाई में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होने हैं. पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से तीन दिनों का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
LIVE Blog

Bihar News Today Live Updates: बिहार में इसी साल जून-जुलाई में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होने हैं. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस साल नगरपालिका और पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार अत्याधुनिक मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदाता एक ही बार में अलग-अलग पदों के लिए आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग 25 मई से तीन दिनों का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
24 May 2026
09:17 AM

Bihar News Today Live Updates: पटना: घर में सोए रहे लोग और हो गई चोरी

पटना के मसौढ़ी में चोरी की वारदात से लोग परेशान है. एक दिन पूर्व कादिरगंज थाना क्षेत्र के डेवा गांव में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया. अब दूसरी वारदात धनरूआ थाना क्षेत्र के गुलरिया बीघा में हुई. जहां घर में मौजूद लोग सोए रहे और चोर घर के अंदर से नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए. पीड़ित का कहना था कि घर के कुछ सदस्य छत पर सोए थे. वह खुद अपने कमरे में सोने चले गए. बीते देर रात चोर किसी तरह घर में घुंस आए और मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. सुबह जागने पर घर का सामान बिखरा पड़ा था. घर के कमरे का बक्सा और अटैची घर के बाहर खेत में मिली. उसमें रखा 20 हजार नगद और लगभग चार लाख के जेवरात गायब थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन दो दिन के अंतराल पर चोरी की दो घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं.

09:08 AM

Bihar News Today Live Updates: कैमूर: उत्पाद विभाग के जवानों ने एंबुलेंस चालक को बेरहमी से पीटा

शराब चेकिंग के नाम कैमूर में उत्पाद विभाग की गुंडागर्दी देखने को मिली है. यहां NH-19 पर मोहनिया उत्पाद विभाग के जवानों ने वर्दी का रूतबा दिखाते हुए एक एंबुलेंस की बेरहमी से पिटाई कर दी. पीाड़ित एंबुलेंस चालक का आरोप है कि उत्पाद विभाग के एक बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए पुलिसकर्मियों ने शराब जांच के बहाने उसके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की. चालक ने बताया कि जब उसने विरोध किया और कहा कि एंबुलेंस में कोई शराब नहीं है, तो पुलिसकर्मियों ने उसकी एक न सुनी. बिना किसी सबूत या जांच प्रक्रिया के सीधे मारपीट पर उतर आए. घटना की जानकारी मिलते ही मोहनिया पुलिस और स्थानीय डीएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन उत्पाद विभाग की इस मनमानी ने आम जनता के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है.

TAGS

bihar breaking newsBihar News

Trending news

Keni Bridge Gaya
विक्रमशिला सेतु के बाद अब केनी पुल पर संकट, पिलर से सरिया-सीमेंट उखड़ा
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार खास तरह की EVM का होगा इस्तेमाल
Jharkhand government
झारखंड में SIR के बीच कई IPS अधिकारियों का तबादला, छवि रंजन बने खेल निदेशक
Jharkhand government
झारखंड में SIR के बीच कई IPS अधिकारियों का तबादला, छवि रंजन बने खेल निदेशक
Student leader Dilip
जेल से बाहर आते ही अपनों पर बरसे छात्र नेता दिलीप कुमार, लगाए ये गंभीर आरोप
Vaishali news
वैशालीः ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा, घर बैठे बन रही थी शिक्षक की हाजिरी
Mokama news
मोकामाः सरपंच पति पर फायरिंग, कुख्यात सोनू-मोनू के घर पर पुलिसकर्मियों की हुई तलाशी
Bihar News
बिहार-UP का सफर होगा और आसान! गोंडा से गोल्डेनगंज के बीच बिछेगी तीसरी-चौथी रेल लाइन
Mokama news
मोकामा में सोनू-मोनू गैंग का तांडव, सरपंच पति पर दागीं गोलियां
Deputy CM Vijay Choudhary
जहानाबाद में गरजे डिप्टी सीएम विजय चौधरी, कहा- कानून तोड़ा तो होगी कार्रवाई