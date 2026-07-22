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Bihar Breaking News Live: बिहार पुलिस ASI परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एग्जाम सेंटर के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

Bihar Breaking News: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) पद की आज बुधवार (22 जुलाई) लिखित परीक्षा होनी है. परीक्षा केंद्रों के आस-पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. यह निषेधाज्ञा आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में प्रभावी रहेगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 22, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:31 AM IST
Bihar Breaking News Live: बिहार पुलिस ASI परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एग्जाम सेंटर के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
Image Credit: बिहार समाचार
22 July 2026 08:31 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: उधारी को लेकर रची गई थी हमले की साजिश, चार आरोपी गिरफ्तार

दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र में ददरवाड़ा और निमौठी चौक के बीच चौधरी मोटर्स के पास 9 जुलाई की रात संजीव सिंह को गोली मारकर घायल करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि संजीव सिंह ने मोहम्मद आसिफ को तीन लाख रुपये उधार दिए थे, जिस पर लगातार सूद बढ़ता जा रहा था. इसी रकम की वसूली को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अनार गांव में छह अपराधियों ने बैठक कर संजीव सिंह पर हमले की साजिश रची. इस साजिश में दिल्ली का अपराधी निखिल कुमार भी शामिल था. SSP के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद छह आरोपितों में से चार को गिरफ्तार कर लिया है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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