/Bihar Breaking News Live: बिहार पुलिस ASI परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एग्जाम सेंटर के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

Bihar News Today Live Updates: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर आयोजित सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) पद की लिखित परीक्षा आज बुधवार (22 जुलाई) होगी. यह परीक्षा एकल पाली में होगी. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी. परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों के आस-पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. यह निषेधाज्ञा आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में प्रभावी रहेगी. किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, लाठी, गड़ासा, चाकू, विस्फोटक या घातक सामग्री लेकर घूमने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा से संबंधित कागजात, प्रचार सामग्री का वितरण या अफवाह फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. पांच या अधिक व्यक्तियों का बिना कारण इकट्ठा होना, लाउडस्पीकर का उपयोग और परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य वर्जित है.