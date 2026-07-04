/Bihar Breaking News Live: सरकारी कर्मचारियों के TA-DA में बड़ा बदलाव, सम्राट सरकार ने पुरानी व्यवस्था समाप्त करके केंद्र की नई दरों को लागू किया

Bihar News Today Live Updates: बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है. वित्त विभाग की अधिसूचना के साथ बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 प्रभावी हो गई है. सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य यात्रा भत्ता भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और कर्मचारी हितैषी बनाना है. नई नियमावली के तहत, सरकारी कार्य से विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मिलेगा. पहले विदेश यात्रा के दौरान भुगतान बिहार सरकार की निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र सरकार की दरें लागू कर दी गई हैं. इससे विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को अधिक यथार्थवादी और लाभकारी भुगतान मिलने की उम्मीद है. सरकार ने दैनिक भत्ता (DA) से जुड़ा एक पुराना प्रावधान भी समाप्त कर दिया है. पहले यदि किसी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त आवास मिलता था तो उसके डीए में 25 प्रतिशत कटौती होती थी. भोजन मिलने पर 50 प्रतिशत और दोनों सुविधाएं मिलने पर 75 प्रतिशत तक कटौती का नियम लागू था. संशोधित नियमावली में इस कटौती की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को दावा करने में आसानी होगी और भुगतान प्रक्रिया भी सरल बनेगी. इसके अलावा टैक्सी और सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं. श्रेणी-1 के अधिकारियों को पटना सहित चिन्हित शहरों में वास्तविक टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति पहले की तरह मिलती रहेगी. वहीं सरकारी वाहन के उपयोग की स्थिति में ईंधन खर्च की प्रतिपूर्ति वास्तविक खपत और प्रमाणित लॉग-बुक के आधार पर की जाएगी. सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यात्रा भत्ता प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनेगी.