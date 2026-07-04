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Bihar Breaking News Live: सरकारी कर्मचारियों के TA-DA में बड़ा बदलाव, सम्राट सरकार ने पुरानी व्यवस्था समाप्त करके केंद्र की नई दरों को लागू किया

Bihar Breaking News: बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है. वित्त विभाग की अधिसूचना के साथ बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2026 प्रभावी हो गई है. सम्राट सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यात्रा भत्ता प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनेगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:38 AM IST
Bihar Breaking News Live: सरकारी कर्मचारियों के TA-DA में बड़ा बदलाव, सम्राट सरकार ने पुरानी व्यवस्था समाप्त करके केंद्र की नई दरों को लागू किया
Image Credit: बिहार समाचार
04 July 2026 07:39 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: राम मंदिर चंदा केस में SC पहुंचे राजद सांसद

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पैसों की स्वतंत्र जांच की मांग की है. उनका कहना है कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, इसलिए जांच CBI से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे. उन्होंने यह भी मांग की है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगे, सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं. ट्रस्ट का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और दान व खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए.

04 July 2026 07:35 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: लालू-राबड़ी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है. दोनों नेताओं को बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है. हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था. सुरक्षा घटाए जाने के विरोध में दोनों नेताओं ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी. आरजेडी ने इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाला फैसला बताया था. अब राज्य सरकार ने दोनों की Z कैटेगरी सुरक्षा दोबारा बहाल कर दी है. तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में पहले की तरह कोई बदलाव नहीं किया गया है. सुरक्षा बहाली के बाद बिहार की सियासत में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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