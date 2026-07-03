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Bihar Breaking News Live: 70वीं बीपीएससी परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

Bihar Breaking News: 70वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों और बिहारियों के साथ भेदभाव के आरोप लगे हैं. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने सम्राट सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:58 AM IST
Bihar Breaking News Live: 70वीं बीपीएससी परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग
Image Credit: बिहार समाचार
03 July 2026 10:59 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बगहा: पति की बेवफाई से आहत नव-विवाहिता मोबाइल टावर पर चढ़ी

बगहा के नवका टोला डुमवलिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि पति की कथित बेवफाई से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही पटखौली थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. लोगों के काफी समझाने के बाद महिला टावर से नीचे उतरने को राजी हुई. महिला की पहचान बगहा-2 प्रखंड के मंगलपुर औसानी पंचायत के वार्ड संख्या-12 निवासी विकास साहनी की पत्नी रंजना कुमारी के रूप में हुई. महिला ने बताया है कि उसका पति विकास और वह, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में साथ में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-संबंध बने और बाद में दोनों ने पिछले साल ही एक मंदिर में विवाह कर लिया था.  पीड़िता रंजना का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद विकास अपने घर लौट आया और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगा. उसने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया. जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उससे मारपीट करके भगा दिया गया. पुलिस महिला के आरोपों की जांच कर रही है.

03 July 2026 10:52 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: पटना जू के दोनों गेट कोई किया जाएगा री-मॉडलिंग

पटना चिडियाघर (Zoo) में के लिए हर दिन नई नई सुविधा जोड़ी जा रही है...अब पटना जू के गेट नंबर-1 और 2 को तोड़कर नए सिरे से री-मॉडलिंग की जाएगी. करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से यह काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की संभावना है. एयरपोर्ट गोलंबर और राजभवन के बीच की सड़क को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए दोनों गेटों को वर्तमान स्थान से करीब 25 फीट अंदर की ओर शिफ्ट किया जाएगा. सप्ताहांत और त्योहारों पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण मुख्य सड़क तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. इसे देखते हुए सड़क किनारे होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग को हटाकर जू परिसर के अंदर पार्किंग विकसित की जा रही है. नई पार्किंग में एक साथ 250 दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे. गेट अंदर होने से मुख्य सड़क और प्रवेश द्वार के बीच बड़ा खुला परिसर बनेगा, जिससे पैदल आने वाले पर्यटकों को अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा. टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत देने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है. इसके अलावा प्रवेश द्वारों पर स्मार्ट डिजिटल कियोस्क मशीनें भी लगाई गई हैं, जहां पर्यटक स्वयं टिकट जनरेट कर सकेंगे. पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरे चिड़ियाघर परिसर में 150 नए इको-फ्रेंडली बेंच भी लगाए गए हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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