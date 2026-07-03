/Bihar Breaking News Live: 70वीं बीपीएससी परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

Bihar News Today Live Updates: बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव दिख रहा है. मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी, लेकिन 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया कि निबंध विषय में 180 अंक से अधिक देने पर मुख्य परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी. इस प्रकार निबंध की कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के हाथ बांध दिए गए. इससे हिन्दी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा निबंध विषय की कॉपी में हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से संकेत दिए गए थे जबकि पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था. छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 549 अनारक्षित सीटों में सिर्फ 216 बिहारी अभ्यर्थियों यानी सिर्फ 40 प्रतिशत ही बिहारी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि बिहार से बाहर के 333 अभ्यर्थियों यानी 60% बाहरी का चयन हुआ है. दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर बिहारी अभ्यर्थियों का चयन कम क्यों होता जा रहा है? क्या बिहार के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नही होती है, कोचिंग संस्थानों की वजह से हो रहा है या फिर कोई साजिश और गड़बड़ी हुई है? बीपीएससी को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों ने बिहार के स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई किया है?