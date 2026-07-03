/Bihar Breaking News Live: 70वीं बीपीएससी परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

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Bihar News Today Live Updates: बगहा: पति की बेवफाई से आहत नव-विवाहिता मोबाइल टावर पर चढ़ी
बगहा के नवका टोला डुमवलिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि पति की कथित बेवफाई से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही पटखौली थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. लोगों के काफी समझाने के बाद महिला टावर से नीचे उतरने को राजी हुई. महिला की पहचान बगहा-2 प्रखंड के मंगलपुर औसानी पंचायत के वार्ड संख्या-12 निवासी विकास साहनी की पत्नी रंजना कुमारी के रूप में हुई. महिला ने बताया है कि उसका पति विकास और वह, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में साथ में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-संबंध बने और बाद में दोनों ने पिछले साल ही एक मंदिर में विवाह कर लिया था. पीड़िता रंजना का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद विकास अपने घर लौट आया और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगा. उसने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया. जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उससे मारपीट करके भगा दिया गया. पुलिस महिला के आरोपों की जांच कर रही है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: पटना जू के दोनों गेट कोई किया जाएगा री-मॉडलिंग
पटना चिडियाघर (Zoo) में के लिए हर दिन नई नई सुविधा जोड़ी जा रही है...अब पटना जू के गेट नंबर-1 और 2 को तोड़कर नए सिरे से री-मॉडलिंग की जाएगी. करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से यह काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की संभावना है. एयरपोर्ट गोलंबर और राजभवन के बीच की सड़क को ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए दोनों गेटों को वर्तमान स्थान से करीब 25 फीट अंदर की ओर शिफ्ट किया जाएगा. सप्ताहांत और त्योहारों पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण मुख्य सड़क तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. इसे देखते हुए सड़क किनारे होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग को हटाकर जू परिसर के अंदर पार्किंग विकसित की जा रही है. नई पार्किंग में एक साथ 250 दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे. गेट अंदर होने से मुख्य सड़क और प्रवेश द्वार के बीच बड़ा खुला परिसर बनेगा, जिससे पैदल आने वाले पर्यटकों को अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा. टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत देने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है. इसके अलावा प्रवेश द्वारों पर स्मार्ट डिजिटल कियोस्क मशीनें भी लगाई गई हैं, जहां पर्यटक स्वयं टिकट जनरेट कर सकेंगे. पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरे चिड़ियाघर परिसर में 150 नए इको-फ्रेंडली बेंच भी लगाए गए हैं.
Bihar News Today Live Updates: बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव दिख रहा है. मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी, लेकिन 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया कि निबंध विषय में 180 अंक से अधिक देने पर मुख्य परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी. इस प्रकार निबंध की कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के हाथ बांध दिए गए. इससे हिन्दी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा निबंध विषय की कॉपी में हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से संकेत दिए गए थे जबकि पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था. छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 549 अनारक्षित सीटों में सिर्फ 216 बिहारी अभ्यर्थियों यानी सिर्फ 40 प्रतिशत ही बिहारी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि बिहार से बाहर के 333 अभ्यर्थियों यानी 60% बाहरी का चयन हुआ है. दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर बिहारी अभ्यर्थियों का चयन कम क्यों होता जा रहा है? क्या बिहार के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नही होती है, कोचिंग संस्थानों की वजह से हो रहा है या फिर कोई साजिश और गड़बड़ी हुई है? बीपीएससी को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों ने बिहार के स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई किया है?