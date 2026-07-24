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Bihar News Highlights: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

Bihar News Highlights: बिहार में छात्र आंदोलन तेजी पकड़ रहा है. राजधानी पटना में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिंसा करने वाले 57 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दूसरी ओर, नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले संजीव मुखिया को CBI ने क्लीनचिट दे दी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:18 PM IST
Bihar News Highlights: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित
Image Credit: बिहार समाचार
24 July 2026 02:13 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: पुलिस का फ्लैग मार्च, छात्रों को खदेड़ा

पटना पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है. आज छात्र के तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, लेकिन उसके ठीक पहले प्रशासन एक्टिव है. गांधी मैदान से पटना यूनिवर्सिटी के तरफ प्रशासन के तरफ से फ्लैग मार्च किया गया. इस दौरान पटना जिलाधिकारी, पटना एसएसपी तमाम अधिकारी मौजूद थे. कुछ छात्र रास्ते में मिले तो उन्हें खदेड़ दिया गया.

24 July 2026 01:48 PM (IST)

Bihar News Today Live Updates: नवादा: रोह के सीओ भोला पासवान को चार साल की सजा

नवादा के रोह अंचल के तत्कालीन सीओ भोला पासवान को 12 वर्ष पुराने रिश्वतखोरी मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वर्ष 2014 में समरेरा गांव निवासी राकेश कुमार की शिकायत पर निगरानी टीम ने भोला पासवान को चार हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान 11 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

24 July 2026 10:05 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया. हमलावरों ने बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

24 July 2026 08:12 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: छात्र आंदोलन को लेकर वैशाली पुलिस अलर्ट

दिल्ली का छात्र आंदोलन अब बिहार पहुंच चुका है. प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. जिसके चलते पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है. वैशाली में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हाजीपुर शहर में पुलिस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और दंगा नियंत्रण की बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की. हाजीपुर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में गुरुवार को पुलिस का बड़ा सुरक्षा अभ्यास देखने को मिला. पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल किया. 

24 July 2026 07:28 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: AISA-वामपंथी छात्र संगठनों का 'बिहार बंद' का ऐलान

NEET पेपर लीक और पटना में छात्र प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में AISA समेत कई वामपंथी छात्र संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है. उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. छात्र संगठनों का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

24 July 2026 07:23 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया को CBI ने क्लीनचिट दी

नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले संजीव मुखिया को CBI ने क्लीनचिट दे दी है. सीबीआई का कहना है कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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