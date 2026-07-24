/Bihar News Highlights: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

Bihar News Highlights: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन अब देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है. बिहार में भी यह आंदोलन तेजी पकड़ रहा है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. गुरुवार (23 जुलाई) को दरभंगा और कटिहार में प्रदर्शनकारियों ने काफी बवाल किया. आंदोलनकारियों की भेष में आए उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उधर, पटना में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पटना पुलिस ने कुल 21 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. हिंसा करने वाले 57 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने 177 संदिग्धों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं और आम लोगों से उनकी पहचान में सहयोग करने की अपील की है. वहीं दूसरी ओर, नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले संजीव मुखिया को CBI ने क्लीनचिट दे दी है. सीबीआई का कहना है कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.