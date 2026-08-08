/Bihar Highlights News: आठ दिनों बाद नगर निकायों के संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म, राजधानी में अब भी कचरे का अंबार

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Bihar Breaking News Live: हेड़ा इंक्लेव में मिली डेड बॉडी, बदबू से आस पास के लोग परेशान
पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के न्यू डाकबंगला के हेड़ा इंक्लेव के बेसमेंट में एक डेड बॉडी मिली है. मृतक की पहचान सोनू उर्फ शुक्ला के तौर हुई है. बदबू के चलते आसपास के दुकानदार भी परेशान है. इसकी सूचना स्थानीय दुकानदारों की ओर से डायल 112 को दी गई है. शव को देखने के लिए आसपास के लोगों की भी भीड़ लग गई है. मृतक के हाथ में जय श्री राम का एक बैंड भी लगा है. मौके पर गांधी मैदान थाना के पुलिस पहुंच गई है. बॉडी को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृतक के भाई छोटू ने बताया कि पिछले 4 दिन से लापता था. इसकी शिकायत कोतवाली थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस खोजबीन नहीं की. मेरा भाई कचरा चुनता है. घर से कचरा चुनने के लिए ही निकला था. मेरे भाई की उम्र 19 वर्ष है। पिछले साल उसकी शादी हुई थी.
Bihar Breaking News Live: बेगूसराय में युवती को डसने वाले सांप को परिजनों ने डिब्बे में बंद कर
बेगूसराय में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार की सुबह-सुबह ब्रश करने गई एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. सांप के डसते ही महिला जोर-जोर से चीखने लगी और धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी. हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारने के बजाय उसे पकड़ लिया और महिला के साथ अस्पताल लेकर पहुंच गए. मामला नावकोठी थाना क्षेत्र के रजाकपुर वार्ड नंबर-11 का है. यहां मोहम्मद जिब्राइल की 20 वर्षीय पुत्री शहजादी खातून सुबह चापाकल पर मुंह धोने गई थी.
Bihar News Today Live Updates: रोहतास हत्याकांड; पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव
पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास हत्याकांड पर कहा- दिनारा में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है. कहीं न कहीं इस घटना में जो आरोपी है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है. आज हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं और पार्टी की ओर से उनका कुछ आर्थिक सहयोग भी करेंगे. बिहार भर में जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, तब से बेतहाशा अपराध बढ़ रहा है. अपराधी भी गरीबों पर अत्याचार कर रहा है और पुलिस भी छात्रों पर गोली चला रही है. ऐसा बिहार बनाने का काम किया जा रहा है. खजाना खाली है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है. भ्रष्टाचार का इस सरकार में बोलबाला है. ये सरकार बिहार से नहीं चल रही है बल्कि इसे दिल्ली से चलाया जा रहा है. यहां कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि उन्हें और संरक्षण देने का काम किया जा रहा है.
#WATCH | पटना, बिहार: राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास हत्याकांड पर कहा, "...दिनारा में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है। कहीं न कहीं इस घटना में जो आरोपी है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं और पार्टी… pic.twitter.com/z4InfTa9GX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Bihar News Today Live Updates: पटना: छात्रों को पूरी तरह अनसुना कर रहे हैं राहुल- शाहनवाज हुसैन
#WATCH | दिल्ली | भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "ये जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है, उसे INDI गठबंधन के लोग पूरी तरह अनसुना कर रहे हैं। दिल्ली में ये लोग बड़ी बयानबाजी करते हैं, प्रयागराज में जाकर राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करना चाहते हैं लेकिन वे झारखंड पर खामोश… pic.twitter.com/KmRJQaA51Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026
Bihar News Today Live Updates: भोजपुर: प्रशांत किशोर अफवाह फैला रहे- चंदन तिवारी
भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. चंदन तिवारी ने कहा कि ये झूठे आरोप हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है. अगर उनके (प्रशांत किशोर) पास कोई सबूत है, तो उन्हें हमारे परिवार और जनता के सामने यह साबित करना चाहिए कि हमने सरकार से ₹50 लाख लिए थे. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि 10-15 दिनों में न्याय मिल जाएगा, लेकिन बाद में वे गायब हो गए और हमारे फोन का जवाब देना बंद कर दिया. अगर वे सबूत नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें आकर मेरी मां से माफी मांगनी होगी. वरना, हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे.
#WATCH | Patna, Bihar | Bharat Tiwari’s brother Chandan Tiwari says, “These are false allegations; there is no truth to them. If he (Prashant Kishor) possesses any evidence, he should present it to our family and the public to prove that we accepted ₹50 lakhs from the… pic.twitter.com/iLSuLsAc9S
— ANI (@ANI) August 7, 2026
Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: कार से भारी मात्रा में शराब बरामद
समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. पुलिस को देखकर कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस जब्त वाहन के मालिक और चालक की पहचान में जुट गई है I जानकारी के अनुसार, मोक्षधाम के समीप बाइपास सड़क पर 112 पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक कार चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा. संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया. कुछ दूर आगे कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस जब कार के पास पहुंची तो वह लॉक थी. इसकी सूचना नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार को दी गई. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद कार का लॉक खोलने के लिए मिस्त्री को बुलाया गया. कार खुलते ही पुलिसकर्मियों को अंदर शराब और बीयर की कई कार्टन दिखाई दीं. कार की डिक्की भी शराब की कार्टन से भरी हुई थी. पुलिस ने शराब को जब्त करने के साथ कार को कब्जे में लेकर नगर थाना पहुंचाया. जब्त कार का नंबर बीआर-07-एजे-0403 बताया जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: पटना बवाल मामले में बड़ी कार्रवाई
पटना में शुक्रवार (7 अगस्त) को हुए बवाल मामले में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की. इस मामले में पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस. देर रात छापेमारी कर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया. CCTV फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस. सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़की थी हिंसा. उग्र भीड़ ने करीब एक दर्जन गाड़ियों को किया था आग के हवाले. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया था काबू.
Bihar News Today Live Updates: नालंदा: सावन में आस्था और पर्यटन का संगम बना राजगीर
सावन शुरू होते ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर शिवभक्ति और पर्यटन का संगम बन गया है. श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद राजगीर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है. गर्म कुंड, नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज और रोपवे पर भारी भीड़ उमड़ रही है. उमस भरी गर्मी के बावजूद हजारों कांवरिये और पर्यटक हर दिन राजगीर पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार के साथ-साथ सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है. दरअसल सावन के महीने में देवघर और बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में कांवरियों का जत्था राजगीर पहुंच रहा है. श्रद्धालु गर्म कुंड में स्नान कर खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं.
Bihar Highlights News: रांची में JPSC छात्र आंदोलनकारियों से कल यानी शुक्रवार को सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने बात की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका. आंदोलन अभी भी जारी है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हर देश, हर व्यक्ति और हर संगठन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जहां तक संसद की बात है, वहां किसी भी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ गड़बड़ हो, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं है; उन्होंने एक मनगढ़ंत मुद्दा पकड़ लिया है और उनके पास कोई ठोस आधार नहीं बचा है. मोहन भागवत के बयान और उसके बाद प्रधानमंत्री की कार्रवाई के बाद, वे अब बिना किसी तर्क के और अलोकतांत्रिक तरीके से संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं.