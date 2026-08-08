/Bihar Highlights News: आठ दिनों बाद नगर निकायों के संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म, राजधानी में अब भी कचरे का अंबार

Bihar News Today Live Updates: रोहतास हत्याकांड; पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव

पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास हत्याकांड पर कहा- दिनारा में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है. कहीं न कहीं इस घटना में जो आरोपी है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है. आज हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं और पार्टी की ओर से उनका कुछ आर्थिक सहयोग भी करेंगे. बिहार भर में जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, तब से बेतहाशा अपराध बढ़ रहा है. अपराधी भी गरीबों पर अत्याचार कर रहा है और पुलिस भी छात्रों पर गोली चला रही है. ऐसा बिहार बनाने का काम किया जा रहा है. खजाना खाली है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है. भ्रष्टाचार का इस सरकार में बोलबाला है. ये सरकार बिहार से नहीं चल रही है बल्कि इसे दिल्ली से चलाया जा रहा है. यहां कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि उन्हें और संरक्षण देने का काम किया जा रहा है.