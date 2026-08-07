/Bihar Breaking News Live: गयाजी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: बंगाल के 9 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, अमेरिका के नागरिकों को बनाते थे निशाना

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Bihar Breaking News Live: गयाजी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: बंगाल के 9 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार
गया पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रामपुर थाना क्षेत्र के व्हाइट हाउस रोड स्थित मोती मानी अपार्टमेंट में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बंगाल के नौ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं और एक संगठित गिरोह के रूप में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे थे.
Bihar News Today Live Updates: मोतिहारीः चार बच्चों समेत मां की तालाब में डूबने से मौत
मोतिहारी में आज एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें मां और उनकी दो बेटा और दो बेटी शामिल हैं. ग्रामीणों की मदद से सभी पांचों मृतक का शव तालाब से बाहर निकाला गया है. एक ही परिवार के पांच लोगों की गांव के तालाब में डूबकर हुई मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल है. घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव की है.
Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: र्निधारित टाइम लाइन से पहले चालू होगा ओवरब्रिज
समस्तीपुर शहर की लाइफ लाइन ओवरब्रिज निर्धारित टाइम लाइन से पहले शुरू होगा. पुल मरम्मत का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है. सड़क निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. दो भागों में बंटे शहर को एक करने वाले इस पुल पर आवागमन बंद होने से शहर वासी परेशान हैं. रूट डासवट होने से वाहन चालकों को कई किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. बता दें कि 7 जुलाई से इस पुल को मरम्मत कार्य के लिए पूर्णतया बंद कर दिया गया है. पुल निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर ने बताया कि पुल पुराने 17 एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का कार्य पूरा हो चुका है. एक्सपेंशन जॉइंट की वेयरिंग खराब हो गई थी. जिस कारण उसकी लचक खत्म हो रही थी. इसे बदल दिया गया है. नई डामर (बिटुमिनस) सड़क बिछा दी गई है. पुल के क्षतिग्रस्त कंक्रीट हिस्सों की मरम्मत भी पूरी कर ली गई है. इसके अलावा रेलिंग, पैरापेट और पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है. अंतिम चरण में मार्किंग, सफाई और सुरक्षा निरीक्षण का काम किया जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: दिल्ली: वे झारखंड कभी नहीं जाएंगे- संजय जायसवाल
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "वे झारखंड भी नहीं जाएंगे, पंजाब भी नहीं जाएंगे...जहां पर सारी चीजें दूर कर दी गई है, NEET पेपर में जो दिक्कत हुई उसमें गिरफ्तारी हुई लेकिन वे दिल्ली में जरूर बोलेंगे लेकिन झारखंड कभी नहीं जाएंगे।" pic.twitter.com/S8JVg2yYxn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Bihar News Today Live Updates: पटना: जेडीयू के विस्तार पर निशांत कुमार का फोकस
बिहार सरकार के स्वास्थ मंत्री और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज जेडीयू कार्यालय में युवाओं के साथ संगठन की बैठक बुलाई है. इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान भी मौजदू हैं. निशांत कुमार आज जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जिसमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्या कुछ कमियां है, इस तरह के तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे.
Bihar News Today Live Updates: पटना: सड़क हादसे को लेकर भारी बवाल
राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा. हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत. आक्रोशित भीड़ ने की आगजनी. बस को किया आग के हवाले. घटना की जानकारी के बाद अगम कुमार थाने के पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुची. तीन पुलिस वाहन में आग लगा दिया.
Bihar News Today Live Updates: दिल्ली: Gen Z से मोहन भागवत पर राजद का तंज
#WATCH | दिल्ली: RJD सांसद सुधाकर सिंह ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और Gen Z पर मोहन भागवत की टिप्पणियों पर कहा, "मोहन भागवत के साथ यही तो समस्या है। शाखा से सिर तक उनका नेतृत्व और जो कार्यकर्ता हैं वे मीडिया के जरिए किसी भी आंदोलन को देशविरोधी बताकर प्रचारित करते हैं...जब इस… pic.twitter.com/9Nuq3uNr1k
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
Bihar News Today Live Updates: बेगूसराय: सड़क हादसे में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत
बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. आपको बताते चले बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के खराहट गांव निवासी काली चरण प्रसाद के पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है.परिजनों के अनुसार, अजय कुमार सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
Bihar News Today Live Updates: नवादा: महिला सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल
नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वर्दी पहने एक महिला सिपाही के साथ दो युवकों द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार और हंगामा करते हुए देखा जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक नशे की हालत में थे और महिला सिपाही से उलझ गए. वीडियो में महिला सिपाही उन्हें डांटते हुए यह कहती सुनाई दे रही है कि तुम मर्दों से जाकर लड़ो, महिला पर क्यों आ रहे हो? इसके बावजूद दोनों युवक मौके पर हंगामा करते रहे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई. पुलिस द्वारा दोनों की शराब के नशे की जांच कराई जा रही है.
Bihar News Today Live Updates: नवादा: रजौली अंचल कार्यालय परिसर से शिक्षक की बाइक चोरी
नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. गुरुवार (6 अगस्त) को अंचल कार्यालय परिसर से एक शिक्षक की स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई. पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पीड़ित शिक्षक सत्येंद्र कुमार निजी कार्य से अंचलाधिकारी से मिलने आए थे और बाइक खड़ी कर बाहर इंतजार कर रहे थे. कुछ देर बाद लौटने पर बाइक गायब मिली. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बाइक पर सवार दो युवक परिसर में आए. दोनों ने टोपी पहन रखी थी. एक युवक ने नोटिस बोर्ड का फोटो लिया, जबकि दूसरे ने शिक्षक की बाइक चोरी कर ली और दोनों फरार हो गए. पीड़ित ने रजौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
Bihar News Today Live Updates: पटनाः मीठापुर-करबिगहिया लिंक रोड का जल्द होगा उद्घाटन
मीठापुर-करबिगहिया लिंक रोड पटना में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है. इस प्रोजेक्ट के तहत मीठापुर और चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर को जोड़ा जा रहा है, जिसका पहला चरण 10 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज इस सड़क का निरीक्षण करेंगे और आने वाले दिनों में जल्द ही इसका उद्घाटन होगा. बता दें कि मीठापुर गोलंबर से नए करबिगहिया गोलंबर तक पहुंच मार्ग और सर्विस रोड का निर्माण अंतिम चरण में है. इसके शुरू होने से मीठापुर, करबिगहिया रेलवे स्टेशन, मीठापुर बस स्टैंड, आर-ब्लॉक, जीपीओ गोलंबर और कंकड़बाग के बीच आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा.
Bihar News Today Live Updates: बांकीपुर उपचुनाव में राजद के शर्मनाक प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर जारी घमासान के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार में राजद की सभी सांगठनिक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है. इसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी इकाइयां शामिल हैं. पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्तरों पर नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. नए संगठन में पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों को भी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. फिलहाल, नई कमेटियों का गठन कबतक होगा, इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है. वहीं दूसरी ओर, बीजेपी खेमे में भी बांकीपुर की हार पर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है. प्रदेश नेतृत्व अब हार के कारणों, बूथ स्तर के प्रदर्शन, संगठन की रणनीति और प्रचार अभियान की कमियों पर चर्चा कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, सीएम सम्राट चौधरी चुनावी फीडबैक लेने के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट भी ले रहे हैं.