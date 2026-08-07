/Bihar Breaking News Live: गयाजी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: बंगाल के 9 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, अमेरिका के नागरिकों को बनाते थे निशाना

Bihar News Today Live Updates: समस्तीपुर: र्निधारित टाइम लाइन से पहले चालू होगा ओवरब्रिज

समस्तीपुर शहर की लाइफ लाइन ओवरब्रिज निर्धारित टाइम लाइन से पहले शुरू होगा. पुल मरम्मत का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है. सड़क निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. दो भागों में बंटे शहर को एक करने वाले इस पुल पर आवागमन बंद होने से शहर वासी परेशान हैं. रूट डासवट होने से वाहन चालकों को कई किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. बता दें कि 7 जुलाई से इस पुल को मरम्मत कार्य के लिए पूर्णतया बंद कर दिया गया है. पुल निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर ने बताया कि पुल पुराने 17 एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का कार्य पूरा हो चुका है. एक्सपेंशन जॉइंट की वेयरिंग खराब हो गई थी. जिस कारण उसकी लचक खत्म हो रही थी. इसे बदल दिया गया है. नई डामर (बिटुमिनस) सड़क बिछा दी गई है. पुल के क्षतिग्रस्त कंक्रीट हिस्सों की मरम्मत भी पूरी कर ली गई है. इसके अलावा रेलिंग, पैरापेट और पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है. अंतिम चरण में मार्किंग, सफाई और सुरक्षा निरीक्षण का काम किया जा रहा है.