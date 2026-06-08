/Bihar Breaking News Live: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज, लालू-तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल, JMM पर सस्पेंस

Bihar News Today Live Updates: दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है. विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से इस बैठक में करीब 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है. इस बैठक में जेएमएम के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है. की ओर से प्रतिनिधि के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. झारखंड में राज्यसभा नामांकन प्रक्रिया के चलते पार्टी नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा. बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 राजनीतिक दलों ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होगी. उन्होंने कहा कि विचारों और क्षेत्रीय हितों में विविधता के बावजूद ‘इंडिया’ गठबंधन पूरी तरह एकजुट है. उधर, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि गठबंधन के भीतर लगातार आरोप-प्रत्यारोप और मतभेद सामने आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के पास न तो कोई स्पष्ट दृष्टि है और न ही साझा मिशन, बल्कि यह केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मंच बनकर रह गया है.