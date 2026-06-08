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Bihar Breaking News Live: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज, लालू-तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल, JMM पर सस्पेंस

Bihar Breaking News: दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है. वहीं, जेएमएम के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:41 AM IST
Bihar Breaking News Live: दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज, लालू-तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल, JMM पर सस्पेंस
Image Credit: बिहार समाचार
08 June 2026 07:42 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज

दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है. वहीं, इस बैठक में जेएमएम के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है. 

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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