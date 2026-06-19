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Bihar Breaking News Live: 21 जून को होगी JDU कार्यकारिणी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा ऐलान

Bihar Breaking News: नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आगामी 21 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश पहली बार बैठक करने जा रहे हैं. पार्टी के सांगठनिक चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं हुई थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:16 AM IST
Bihar Breaking News Live: 21 जून को होगी JDU कार्यकारिणी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा ऐलान
Image Credit: बिहार समाचार
19 June 2026 10:17 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य के अधिकांश जिलों में गर्मी और उमस बढ़ गई है. हालांकि, मौसम विभाग ने 19 जून को कई जिलों में बारिश, आंधी और मेघगर्जन की संभावना जताई है. इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. आज उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी, बारिश और मेघगर्जन के साथ-साथ ठनका गिरने की भी संभावाना है. वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जिलों में हल्कि बारिश होने की संभावाना जताई गई है.

19 June 2026 09:51 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: पटना: 21 जून होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

21 जून को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा होगी. साथ ही सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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