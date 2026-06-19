Bihar Breaking News Live: 21 जून को होगी JDU कार्यकारिणी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा ऐलान

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Bihar News Today Live Updates: पटना: कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट
बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य के अधिकांश जिलों में गर्मी और उमस बढ़ गई है. हालांकि, मौसम विभाग ने 19 जून को कई जिलों में बारिश, आंधी और मेघगर्जन की संभावना जताई है. इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. आज उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी, बारिश और मेघगर्जन के साथ-साथ ठनका गिरने की भी संभावाना है. वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जिलों में हल्कि बारिश होने की संभावाना जताई गई है.
Bihar News Today Live Updates: पटना: 21 जून होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
21 जून को पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा होगी. साथ ही सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी.
Bihar News Today Live Updates: नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आगामी 21 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है. खुला अधिवेशन होगा. यह बैठक पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होनी है. इसकी तैयारी पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश पहली बार बैठक करने जा रहे हैं. पार्टी के सांगठनिक चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं हुई थी. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को निमंत्रण भेजा जा रहा है. सभी सांसद और बिहार सरकार के सभी मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे.