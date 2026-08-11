/Bihar Breaking News highlight: लघु जल संसाधन के इंजीनियर हरेन्द्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप

Bihar News Today Live Updates: पटना में आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस

पटना में आज 11 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जा रहा है. वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद हुए सात छात्रों को श्रद्धांजलि दी जा रही है. शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सातों अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों के जरिए शहीदों के बलिदान को याद किया जाएगा. बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. वर्ष 1942 के आंदोलन में सात युवा छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. इन्हीं अमर शहीदों की याद में हर साल 11 अगस्त को पटना में शहीद दिवस मनाया जाता है. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.