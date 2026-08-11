/Bihar Breaking News highlight: लघु जल संसाधन के इंजीनियर हरेन्द्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप

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सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए DIU और एसके पुरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एसके पुरी थाना क्षेत्र के मैनपुरा से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामनाथ सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया है. फिलहाल पुलिस रामनाथ सिंह से गांजा तस्करी के नेटवर्क और इसमें जुड़े अन्य लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है.
बेतिया में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता शव बरामद हुआ है. घटना गौनाहा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला की है। मृतका की पहचान रजनी देवी के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने पेड़ से शव लटकता देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया. वहीं, एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. मृतका के पति जमादार मांझी और बेटी ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि एक दिन पहले पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद पड़ोसियों ने घटना को अंजाम दिया. एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है.
मधुबनी मंडल कारा, रामपट्टी में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. कैदी का शव जेल परिसर में फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के परकौली गांव निवासी रौशन यादव के रूप में हुई है. रौशन यादव को रहिका थाना पुलिस ने आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था और वह आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद था. घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन द्वारा कैदी को फंदे से उतारकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है.
Bihar News Today Live Updates: बरबीघा में स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा
शेखपुरा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र स्थित रेफरल अस्पताल परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पीएम श्री उच्च विद्यालय बरबीघा के स्कूली बच्चों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. तिरंगा यात्रा रेफरल अस्पताल परिसर से निकलकर मुख्य बाजार होते हुए श्री कृष्ण चौक पहुंची और इसके बाद वापस अस्पताल परिसर में आकर समाप्त हुई. इस दौरान पूरा क्षेत्र ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के नारों से गूंज उठा. बता दें कि 9 से 17 अगस्त तक विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.
Bihar News Today Live Updates: पटना-भोपाल के बीच फिर शुरू हुई सीधी हवाई सेवा
बिहार के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पटना और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच सीधी विमान सेवा सोमवार से शुरू हो गई है. एलायंस एयर की ओर से शुरू की गई इस सेवा से दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क एक बार फिर आसान हो गया है. अब पटना से भोपाल जाने वाले यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य शहर में विमान बदलने की जरूरत नहीं होगी. सप्ताह में तीन दिन चलने वाली इस सीधी उड़ान से नौकरी, शिक्षा, कारोबार और इलाज के सिलसिले में मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.
Bihar News Today Live Updates: पटना में आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस
पटना में आज 11 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जा रहा है. वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद हुए सात छात्रों को श्रद्धांजलि दी जा रही है. शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सातों अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों के जरिए शहीदों के बलिदान को याद किया जाएगा. बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. वर्ष 1942 के आंदोलन में सात युवा छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. इन्हीं अमर शहीदों की याद में हर साल 11 अगस्त को पटना में शहीद दिवस मनाया जाता है. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Bihar News Today Live Updates: हर महीने दूसरे मंगलवार को जनता की समस्याएं सुनते हैं CM
मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं. इस कार्यक्रम में अपनी समस्या रखने के लिए लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है.
Bihar News Today Live Updates: ATM स्वैपिंग से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार
लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने ATM स्वैपिंग कर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर बिहार और झारखंड के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसके पास से नकदी, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए हैं.
Bihar News Today Live Updates: लखीसराय: पुलिस के हत्थे चढ़ा ATM फ्रॉड मास्टरमाइंड चंदन सिंह
लखीसराय पुलिस ने एटीएम स्वैपिंग कर ठगी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार चंदन सिंह के खिलाफ लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र में चार,पटना में दो, वैशाली में तीन, सुपौल में एक, गया में दो और झारखंड के रामगढ़ थाना में एक मामला दर्ज है. गिरफ्तार चंदन सिंह गयाजी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.
Bihar News Today highlight: लघु जल संसाधन विभाग में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता हरेन्द्र कुमार के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. हरेन्द्र कुमार बांका जिला के बांका प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं. SVU की टीम पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर के जनक नंदिनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307, बेउर चौराहा स्थित छह मंजिला मकान, वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के सिमरवारा गांव और बांका स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय में तलाशी अभियान चला रही है.