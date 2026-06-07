/Bihar Breaking News Live: नए नियमों के साथ 35 दिन बाद खुला विक्रमशिला सेतु, बेली ब्रिज से फिर शुरू हुआ ट्रैफिक

Bihar News Today Live Updates: भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर एक बार फिर से यातायात बहाल हो रहा है. आज (रविवार, 7 जून) दोपहर के बाद वाहनों की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो जाएगी. पुल का एक पिलर ध्वस्त होने के बाद बेली ब्रिज का निर्माण करके यातायात को फिर से बहाल किया जा रहा है. हालांकि, अब पहले जैसी बस सेवाएं इस मार्ग से नहीं गुजरेंगी. खगड़िया, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया की ओर जाने वाली बसें अब जाह्नवी चौक से ही संचालित होंगी. प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि भारी वाहनों के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था जारी रहेगी. बेली ब्रिज के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रात के समय बेहतर रोशनी के लिए वेपर लाइट्स की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही लोहे की जाली और बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि कोई अनधिकृत गतिविधि न हो सके.