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Bihar Breaking News Live: नए नियमों के साथ 35 दिन बाद खुला विक्रमशिला सेतु, बेली ब्रिज से फिर शुरू हुआ ट्रैफिक

Bihar Breaking News: भागलपुर में स्थित विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण करके करीब 35 दिन बाद यातायात को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है. हालांकि, अभी भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. बेली ब्रिज के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रात के समय बेहतर रोशनी के लिए वेपर लाइट्स की व्यवस्था की गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:21 AM IST
Bihar Breaking News Live: नए नियमों के साथ 35 दिन बाद खुला विक्रमशिला सेतु, बेली ब्रिज से फिर शुरू हुआ ट्रैफिक
Image Credit: बिहार समाचार
07 June 2026 09:21 AM (IST)

Bihar News Today Live Updates: भागलपुरः विक्रमशिला सेतु पर फिर बहाल हो रहा यातायात

भागलपुर में स्थित विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण करके करीब 35 दिन बाद यातायात को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है. हालांकि, अभी भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. बेली ब्रिज के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रात के समय बेहतर रोशनी के लिए वेपर लाइट्स की व्यवस्था की गई है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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